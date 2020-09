Activistas arman foro feminista frente a sede de CNDH

Escuchar Nota

"Estuvimos viniendo casi un año seguido y no pasó nada, yo siendo adolescente no podía hacer mucho, pero fue algo que me marcó mi vida, saber que los casos se quedan ahí, en un carpetazo, y que en algún momento estuve esperanzada, pero terminas más lastimada", narró.



"Yo vengo porque al ver en videos a las mamás de las víctimas, me recuerdan a mi madre y cómo en ese tiempo lloraba, y cómo yo lloré también, siento su dolor, a pesar de que ya pasaron muchos años".



"¡Podemos ser peores!", advierte un trío de chicas, con el flow del hip-hop, "estamos ya cansadas, de esperar tiempos mejores, quien quiera romper ¡rompa!, quien quiera quemar ¡queme!, si esto no te absorbe, pues ¡no nos estorbes!".



"Vengo a ofrecer una disculpita, mi señor Presidente, estaba ensimismada, ¡ay!, fui tan inconsciente, no me di cuenta que una pintura y las paredes, eran más importantes que encontrar a mi hija muerta en una bolsa descuartizada en partes.



"Disculpe, mi señor, ¿me da tantito permiso, me da tantito chance, de trapear la sangre del piso?".



"Ayer soñé que mi padre mataba a mi madre", dice una de sus estrofas.



La entrada al edificio, ahora es el escenario donde las mujeres, jóvenes la mayoría,, mientras las líderes de la toma del edificio estaban reunidas con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero., luego que su madre fuera violada, en un caso más que no encontró justicia., que fue lo único ellas pudieron hacer en su momento, como ella misma reconoce.Unas cien mujeres, que llegaron a respaldar la toma de la sede de la CNDH,Y el trío sigue, parodiando la voz de una mujer sumisa:, va a leer un poema que le gusta, pero a sus escasos 5 años no alcanza el micrófono, así que le acercan una silla. Su madre la sujeta de la cintura mientras ella recita las palabras de alguien que le explica que la lucha feminista es para que no viva la violencia machista.Por dentro,, pero por fuera se ha convertido en un emblema de la lucha feminista.La jornada terminó con todas abrazadas de los hombros y cantando el Cielito Querida.