Activistas que tomaron sede de CNDH se reúnen con Segob

Familiares de víctimas de violencia e integrantes de colectivos feministas, que mantienen tomada una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, se reunieron esta tarde con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se comprometió a instalar una mesa permanente que revise cada uno de los casos para que sean atendidos de inmediato."Todos estuvimos pendientes y al hacer esta mesa vamos a darles una respuesta puntual sobre los reclamos que ellas nos están planteando, sobre los puntos petitorios y desde luego están las mesas de justicia y está la Conavim”, señaló la funcionaria.Durante la hora y media de reunión las mujeres expresaron sus demandas de justicia por distintos casos de violencia ocurridos en los últimos años. En respuesta, Gobernación analizar cada una de las carpetas de investigación y buscará definir posibles negligencias de los servidores públicos en los estados al no haber dado una respuesta a tiempo."Respetamos, pero no estamos de acuerdo en este tipo de medidas, se debe respetar la libre manifestación de las ideas, pero no era necesario.Tras el encuentro, el grupo de mujeres regresó a su campamento que mantienen desde el jueves pasado al interior y exterior del edificio alterno de la CNDH en espera de la próxima reunión en Gobernación pactada para el 17 de septiembre.Con información de Excélsior