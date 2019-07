Activistas se preparan en Tijuana ante redadas migrantes en EU

Luego de que el presidente Trump confirmara el inicio de la ‘cacería de migrantes’ en Estados Unidos, varios grupos de activistas se preparan ante la llegada masiva de personas repatriadas, pese a esto, aseguran que las ciudades fronterizas no están preparadas.Dentro de estas redadas migrantes, se tienen contempladas 10 ciudades de Estados Unidos donde ya se encuentran ubicadas decenas de familias.Los Ángeles, Miami, Chicago, son algunas de las ciudades donde se realizarán estas redadas."No estamos preparados para estas deportaciones, el clima de Tijuana está muy complicado, tenemos mucha gente centroamericana y están saturados los albergues”, comentó Yolanda Varona, directora de Dreams Moms Tijuana."Hasta ahora no se ha abierto el mega albergue que dijo el gobierno’, enfatizó.Entre las actividades que se realizan para ayudar a los migrantes, se tienen algunas muy especializadas como un taller de elaboración de títeres, actividad que sirve para auxiliar psicológicamente a los migrantes y que puedan manejar la tristeza ante una posible separación familiar.Dentro de los grupos de activistas, se encuentran personas que fueron deportadas de Estados Unidos, ellos cuentan su experiencia al ser separados, de la noche a la mañana, del ‘sueño americano’."Yo lo viví en carne propia, es por eso que estoy en este activismo, amaneces y estas solo, mi hija, por ejemplo, está en Los Ángeles y yo acá sola”, comenta a Excélsior Esther morales Guzmán, una madre deportada.Mientras tanto, el escritor y activista Eduardo Galán, coordina el taller de títeres que busca ayudar sobre todo a los niños."Este taller sirve para apoyar precisamente a los niños migrantes que vienen saliendo de un impacto, de un shock”, comentó Galán.De darse la deportación masiva de miles de migrantes, la presión aumentaría en las ciudades fronterizas como Tijuana donde se encuentran los migrantes centroamericanos y africanos en espera de un turno para solicitar asilo político.En tanto, tocará a lo cientos de migrantes indocumentados intentar sobreponerse a la deportación."Es bastante difícil porque me toco dejar a mi abuela que está bien enferma, a mis hermanos y a mis amigos del colegio”, comentó Aldrín Alberto Rivera Murcia, un migrante hondureño.