Actor de Broadway se suicida en Central Park de Nueva York

Harlan Bengel, un actor de papeles secundarios en Broadway, fue encontrado colgando de un paso elevado en el Central Park de Nueva York.Bengel, 45 años, trabajó en los musicales “War Horse” y “The Phantom of the Opera”, según Playbill Su cuerpo fue hallado en el Arco de Winterdale, cerca de Central Park West y 82nd St, alrededor de las 5:50 a.m. del viernes por un transeúnte que llamó al 911, confirmó la policía y un trabajador del parque.“Se ahorcó. Justo al lado de la barandilla en el borde del arco”, dijo el trabajador no identificado. “Vi un largo cordón naranja. También había atado una bolsa de plástico alrededor de su cabeza”.Bengel, quien vivía en Washington Heights y tenía un historial de enfermedad mental, dejó una nota de suicidio en su bolsillo, destacó New York Post.Había nacido en Las Vegas en agosto de 1973, según el portal imdb.com