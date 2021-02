Actor de NY y su madre fueron encontrados muertos en su departamento

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El hijo encontrado muerto con el cuerpo de su madre en su lujoso apartamento de Chelsea era un actor que pudo haber tenido un ataque al corazón después de que su madre enferma falleciera, dijeron la familia y las fuentes a The Post el domingo.



"Tenían una vida muy tranquila, casi ermitaña", dijo Julianna Wedell, de 61 años, sobre su madre Agnes, de 95 años, y su hermano de 64, William Wedell, que participaron en películas como "It Could Happen To You ”con“ Crimes and Misdemeanors ”de Nicholas Cage y Woody Allen.



La madre y el hijo fueron encontrados muertos en su apartamento en The Tate en West 23rd Street durante un control de bienestar justo después de las 14:30 horas del sábado: ella en el sofá y él en la cama, según fuentes policiales y familiares.



Agnes se había sentido mal durante al menos un mes, le dijo su hija a The Post.



El médico forense cree que la madre estuvo muerta durante al menos una semana y su hijo probablemente dos días, según fuentes policiales.



Una hermana menor llamó a la policía para que le hicieran un chequeo de bienestar porque ya sabía que su madre anciana estaba enferma.



"Mi hermano mencionó que la salud de nuestra madre empeoraba antes de las vacaciones", dijo Julianna. “Dijo que ella no estaba comiendo, y estaba durmiendo más.



“Entonces, calculamos las causas naturales”, dijo sobre la muerte de su madre.



"¡Mi hermano, esa fue la sorpresa!" Agregó Julianna.



"Él podría haber tenido un ataque al corazón, no lo sabemos", dijo, revelando que un hermano menor murió anteriormente de una enfermedad congénita del corazón que ella llamó "un tipo de cosa hereditaria".



"Todavía estamos esperando noticias del médico forense. Dijo que nos contactarían cuando encontraran la causa ”, dijo.



Julianna dijo que su hermano se mudó a Manhattan desde Chicago para dedicarse a la actuación. Era el cuidador de su madre cuando murieron.



Fuentes policiales dijeron que no sospechan que las muertes fueran el resultado de un hecho violento, creyendo que probablemente la pareja estaba enferma.



"Lo primero que pensé fue que ambos tenían COVID", le dijo a The Post un vecino que pidió no ser identificado.



“La policía estaba aquí pero no había sentido de nada siniestro, eran tan prácticos en todo”, dijo el vecino sobre las dobles muertes de la madre y el hijo “privados”.



Agnes, que pasó sus primeros años en Nueva Jersey, se mudó de Illinois para vivir con su hijo en la Gran Manzana hace 12 años, según muestran los registros.



William, cuya familia lo llamaba Bill, se había mudado a Nueva York años antes, en la década de 1980, trabajando como camarero mientras buscaba papeles y filmaba algunos comerciales con la esperanza de su gran oportunidad, dijo su hermana.



Al llamar a su hermano "todo un personaje", Julianna dijo que estaba orgulloso de obtener su tarjeta como miembro del Screen Actors Guild, y dijo: "Era su sueño.



“Mucha gente va a Nueva York para ser actores y no funciona para todos. Pero leer sobre sus logros como actor en el periódico, le gustaría. Lo hará sonreír en el cielo ”, dijo.