Actor de popular serie británica muere a los 19 años debido a una condición ‘muy rara’

"[Esta condición] es muy rara y solo mueren alrededor de 800 personas al año. (...) La vida es frágil, preciosa y, a veces, increíblemente cruel", dijo la mujer.

La estrella del canal británico CBBC, de 19 años,, Lucy Lyndhurst, citando un segundo examen 'post mortem', publica RT "Archie murió por causas naturales. Murió de una hemorragia intracerebral causada por linfoma / leucemia linfoblástica aguda. Esto no es unacomo la conocemos", escribió en una publicación en Instagram.Lucy dijo que Archie, uno de los protagonistas de la serie 'So Awkward', "no mostraba signos de enfermedad"el 22 de septiembre pasado. No obstante, el doctor dijo que el joven "tenía numerosas hemorragias en el cerebro".