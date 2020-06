Actor de The Flash es despedido por antiguos mensajes misóginos y racistas en Twitter

Escuchar Nota

El resurgimiento de una serie de mensajes racistas y en los que bromea sobre agredir sexualmente a mujeres le costaron al actor Hartley Swayer su trabajo en la serie The Flash, esto en medio de las protestas contra el racismo y la lucha constante que se mantiene contra los comportamientos discriminatorios e injustos.De acuerdo con reportes, el encargado de dar vida a 'Ralph Dibny', es decir, al superhéroe 'Elongated Man' en la serie de DC Cómcis durante las últimas tres temporadas, fue despedido del show debido a esos antiguas publicaciones en Twitter que incluyen un lenguaje misógino y racista.Todo parece indicar que la intención detrás de los criticados mensajes del actor era un intento de humor. De acuerdo con TMZ, la cuenta de Twitter de Hartley fue eliminada, sin embargo, capturas de pantalla de sus viejos posts comenzaron a circular a finales del pasado mes de mayo.En otro mensaje, escrito en 2014, el actor manifestó:Salí a cenar y me expuse a mí mismo como racista, otra vez".Asimismo, el actor hizo publicaciones en esos años donde hace referencia a agresiones sexuales y violencia contra la mujer, tales como:Ante la situación, CW y las demás compañías productoras tomaron la decisión de despedir a Sawyer de la temporada siete de The Flash.A finales de mayo Hartley Sawyer publicó una disculpa en su cuenta de Instagram en la que aseguró que, sin pretender poner excusas, los mensajes que escribió tenían un objetivo humorístico, pero estaba consciente de que habían causado "dolor" y "vergüenza".Arrepentido por sus acciones, el actor escribió: