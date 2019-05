Actores amantes de las motos piden que no se les criminalice

Actores amantes del motociclismo, como Manuel Landeta y Diego de Erice, así como el investigador de lo paranormal Carlos Trejo ven con buenos ojos que no se les criminalice y se haga un reglamento sobre el uso y manejo de este tipo de transporte, lo que ayudará a una mejor convivencia.El lunes pasado, el Congreso de la Ciudad de México expuso que no criminalizará a los motociclistas y se crearán reglas para su movilidad en orden, mejorar el desplazamiento en la capital, además de que se sancionará a quienes usen este medio para delinquir.Lo anterior, debido al incremento del parque vehicular que en el año 2000 se tenían contabilizadas 55 mil unidades, y en 2016 la cifra subió a 257 mil 535, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Ante este hecho, famosos como el actor Manuel Landeta, quien tiene más de 40 años como motociclista, reconoció que estos vehículos en las grandes urbes siempre ha sido satanizadas, pese a que son de fácil movilidad y tienen bajos niveles de emisión de contaminantes.“La motocicleta tiene el mismo derecho que un automóvil de circular y tener un carril; sin embargo, hay poca cultura en torno a esto, y los automovilistas se frustran mucho cuando hay tránsito y algunos sacan su ira al vernos pasar”, dijo.Recordó que en el reglamento vehicular de la capital del país se publicaron algunos puntos sobre este tipo de transporte, como que pueden ir avanzando con prudencia en medio del tránsito.“Me parece que es bueno tratar de que haya una convivencia sana; sin embargo, creo que también sería bueno pedir a las autoridades que mejoren las calles, porque eso ayuda a la mejor circulación de los vehículos de dos ruedas, como son las motos y las bicicletas”, apuntó Landeta, quien ha trabajado en melodramas como La pasión de Isabela, Martín Garatuza y Juana Iris, entre otros.Señaló que hace falta una cultura sobre el motociclismo como existe en países de Europa, “en esas naciones han entendido que este vehículo es una forma muy buena para desplazarse”.En ello coincidió su compañero, el actor Diego de Erice, quien añadió que si bien las cosas no van a cambiar de un día para otro, estas reglas y abrir el debate sobre la motocicleta servirá para que las nuevas generaciones tengan otra mentalidad.“Me parece maravilloso que se hagan leyes, pero también me entusiasma que se empiece a cambiar la conciencia en aras de una mejor convivencia”, dijo el actor, quien desde hace 12 años maneja motocicleta.Recordó que él, al igual que mucha gente, han sufrido accidentes con sus motos a causa de conductores que manejan mal, “los reglamentos nos sirven, pero también cada uno de los ciudadanos tenemos que tomar conciencia a la hora de manejar cualquier vehículo”.El año pasado el actor sufrió un accidente en su moto cuando regresaba a las grabaciones de la telenovela Antes muerta que Lichita. De dicho percance resultó con algunos raspones y una fisura en una de sus muñecas.Comentó que ha tenido la fortuna de viajar casi por todo el mundo y se ha dado cuenta del respeto que hay hacia los motociclistas en otros países, mientras que en México es casi nulo, “hay todavía mucho por hacer en cuanto a este tema en nuestro país”.Por su parte, Carlos Trejo, quien ha colaborado en diversos programas televisivos coincidió en la importancia de proteger a los motociclistas, ante la falta de respeto de algunos automovilistas, y recordó el lamentable caso del actor Édgar Ponce, fallecido hace casi 13 años.Ponce formaba parte del elenco del espectáculo Sólo para mujeres. Fue la madrugada del 5 de mayo de 2005 cuando se encontraba grabando un video en Periférico, en la Ciudad de México, para promocionar el proyecto.Un vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo embistió, y al ser él quien recibió el primer impacto, tuvo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte, explicó.“Este es sólo un caso de muchos que ocurren. Creo que debe haber un respeto mutuo. La motocicleta es un vehículo de gran ayuda y que contamina poco, además, en época de emergencias es muy útil”, dijo el llamado "Cazafantasmas del Espectáculo".Indicó que le parece muy bien que se reglamente todo para una sana convivencia vehicular, lo que servirá para proteger a un ser humano.En los últimos años ha aumentado el número de muertes en este tipo de transporte. De acuerdo con la Dirección de Prevención de Lesiones y Accidentes de la Secretaría de Salud de 2013 a 2015, la muerte de conductores de motocicleta aumentó 34 por ciento.El incremento se debe a que los costos de este tipo de vehículos son cada vez más accesibles y permiten evadir los congestionamientos.