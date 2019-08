Dejan fuera a Ludwika Paleta en protesta de género

Durante los Premios Metropolitanos de Teatro en México, actrices como Mónica Huarte, Eréndira Ibarra, Ana Francis Mor, María Panella y Adriana Llabre, entre otras, se manifestaron en contra de la violencia que aqueja a las mujeres del país, publicó Infobae "El pañuelo verde es por nuestra lucha al derecho a decidir, el morado es de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro y el rojo es por nuestra unión con las compañeras de cine. Necesitamos en nuestra comunidad teatral igualdad de género, necesitamos paridad laboral; si se fijan en estos premios no hay ninguna directora nominada y eso es importante. Pedimos paridad laboral, es decir que haya las mismas oportunidades para mujeres y para hombres, que se acabe la violencia de género en el interior del teatro, se comenten una cantidad de abusos tremendos", dijo Ana Francis, directora de la puesta en escena "Testosterona".Pero una de las actrices que estuvo ausente durante la protesta fue Ludwika Paleta, quien a pesar de haber fungido como jurado para la premiación, no fue invitada a alzar la voz junto con las demás mujeres.Durante una entrevista que Paleta realizaba para varios medios, al otro lado de la alfombra, se escucharon los reclamos que el contingente de mujeres hacía, y la actriz no pudo ocultar su desconcierto."Es que cómo no, cómo no nos vamos a manifestar, cómo no vamos a hablar, si lo único que tenemos es nuestra voz. Creo que es muy importante, manifestarse, hablar", dijo al ser cuestionada respecto al tema.Sin embargo, también aseguró que ella nunca ha sufrido ningún tipo de acoso en todos sus años de carrera."Probablemente soy una de las pocas mujeres que no se ha sentido agredida directamente por un hombre, que afortunadamente no he sido abusada por un hombre y también sé que soy de las pocas, porque muchas de mis compañeras, sí. Y siento una empatía y una pena grandísima por ellas, porque soy mujer, porque soy mamá, porque soy ser humano y porque no me gustaría que nadie de las personas que yo quiero, o que ninguno de mis hijos se viera en una situación así", declaró.También afirmó que hoy en día es más fácil poder violentar a la gente de cualquier forma, y eso hace que la violencia sólo escale."Ya basta de abusos y de tanta violencia que se vive en el mundo, en este país, contra las mujeres, contra todas las personas. Las redes sociales también son violentas, hablarle a alguien, escribirle a alguien cosas violentas escudándose detrás de un perfil también es violento."Tener una plataforma en donde la gente te lee o te escribe y decir mentiras, también es violento, entonces cada quien tiene que pensar de qué manera no queremos ser violentos. Yo repruebo cualquier acto de violencia y espero ver un mundo mejor para mis hijos que están chiquitos", expresó.La actriz está casada con el empresario Emiliano Salinas, quien fue el principal representante deen México, la secta dea quien encontraron culpable de tráfico sexual, posesión de pornografía infantil, entre otros crímenes.Aseguró que este año se juntaron muchos proyectos de trabajo y que pronto dará a conocer más detalles de sus próximos planes.