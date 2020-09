Actriz a su hijo: cada vez que lo miro, más asco me da porque es igual a su padre

Escuchar Nota

Tal y como recoge la revista "Lecturas", Galdeano ha hablado sobre los principales motivos de su distanciamiento: "A Sofi a y a mi nos tiene envidia. Desde que nos vio en televisión, dice que le tengo que echar un cable y que le tengo que comprar un loft; y desde los 18 anos ha querido vivir de mi, sacarme dinero. Me ha engañado con mis propios coches (...) Con una furgoneta Camper que la preparé con cama, frigorífico y de todo, y me dijo que la iba a disfrutar él. Yo accedía dársela por unos cuatro mil euros cuando vale treinta mil y me engaño porque luego la vendió por el triple, no era para disfrutarla como me dijo. Así con todo, es decepción tras decepción".



"A Cristian no le quiero. Cada vez que lo miro, mas asco me da porque es un calco de su padre, que casi me asesina, me maltrato. Me dio una paliza y una vecina me rescato. Vino la policía y me llevaron al hospital y, mas tarde, al piso de mujeres maltratadas".



es uno de los personajes más polémicos de la televisón española. 'La elegida de Dios', así se considera, se convirtió en concursante oficial de 'Gran Hermano 2016' junto a su hija,... ¡Y fue la primera expulsada de la edición! Sofía, sin embargo, se proclamó ganadora tres meses después. La relación entre madre e hija es de lo mejor, no así con su hijoParecía que las cosas estaban más calmadas entrey su hijo, con quien participó recientemente en el programa "La Casa Fuerte". Sin embargo, parece que las diferencias entre madre e hijo, que se incrementaron entonces, no son imborrables. Ahora, la madre dese ha sincerado sobre su relación con su hijo y sus sentimientos hacia él, mostrándose más dura que nunca.La madre de la ganadora de "" y "", harta de intentar salvar la relación con Cristian, ha decidido ponerle punto y final. «Prefiero no ser madre y decir que ya no es mi hijo. No quiero saber nada de él (...) con él solo me pasan cosas negativas. Por eso, siento tanto rechazo hacia él», sentencia en conversación con el medio citado.reconoció en el pasado tener más cosas en común con su hija, Sofía, ya que, explica, su retoño le recuerda a la mala época que vivió con su exmarido por los malos tratos:Unas duras afirmaciones a las que el aludido aún no ha contestado de manera pública, aunque lo cierto es que las diferencias existentes entre ellos no son ningún secreto. Ambos intentaron arreglar las cosas en el pasado, incluso acudieron al plató de «Sálvame» para tratar de sacar algo positivo y comenzar de cero.