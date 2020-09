Actriz de 9 años deja en ridículo a presentador

Escuchar Nota

Luna Fulgencio (9 años) teniendo la mente más abierta que Pablo Motos #AcostaSeguraEH.



En fin. pic.twitter.com/qEfYZS9kJG — (@casasola_89) September 9, 2020

(Antena 3) este miércoles por la noche a tres de los protagonistas de la película más taquillera de 2020, la española "Padre no hay más que uno 2": a su director, coguionista y protagonista,; a su otra protagonista, Toni Acosta, como mujer (sufrida) de él; y a, una de las niñas de la comedia familiar que interpreta a la hija cantarina del matrimonio. Motos primero se interesó por la decisión de adelantar el estreno de esta secuela, que ya ha recaudado diez millones de euros gracias a los 1,8 millones de espectadores que han acudido a las salas."Se ha llevado a la gente de calle, ¡la gente la adora!", comentó minutos después Segura sobre la actriz de 9 años. Después de que la niña entrase en plató, el director de "Torrente" contó una anécdota sobre la rueda de prensa de "Padre no hay más que uno 2" a finales de julio: " Había un set conmigo y Loles [León] y otro con los niños. Y los niños, de repente, en todas las preguntas decían que querían salir en "El hormiguero". La joven actriz reconoció que uno de sus sueños era visitar aquel plató y estar con su presentador tras haberlo visto en casa con sus padres.Durante un momento de la entrevista, tras hacer un juego, Motos preguntó a la niña si le gustaba algún chico o famoso como(34) o(60). "Pues no sé.... ¡!", respondió de manera muy sincera. Motos, ligeramente descolocado por la respuesta, matizó: "Pero bueno...¿ te gusta como actriz?". Fulgencio aclaró que le gustaba como intérprete: "Ah, ¿te referías a...? Ah, pues no....". El presentador también le preguntó si tenía novio y ella demostró nuevamente su honestidad provocando la risa del público: "No, no, no. ¡Que tengo 9 años! ¡No 26!".Tras esto, internautas empezaron a quejarse de la actitud de Motos y sus preguntas. "niñas de 9 años con más cerebro que Pablo Motos", "Pablo Motos haciendo el ridículo" o incluso "homofobia cotidiana" fueron algunos de los comentarios en Twitter como reacción a dicho fragmento de la charla.