Actriz de Game of Thrones acusa secuestro de su bebé

Josephine Gillan, actriz de origen israelí que interpretó a Marei en Game of Thrones, declaró que el servicio social de Israel secuestró a su hija Gloria, de 8 meses de edad.Según Page Six, la intérprete dijo que los servicios sociales dictaminaron que su bebé debía vivir con una de sus amigas, pues le fue detectada depresión posnatal."Actualmente ya no estoy trabajando y quiero ocuparme en mi maternidad."Vine a Israel para tener a mi bebé, la crié y cuidé desde que nació", compartió en un mensaje para la plataforma GoFundMe, en la que alertó sobre la búsqueda de su hija.Gillan desconoce el paradero de su hija actualmente, pues autoridades se la llevaron de casa de su amiga."No se me permite verla, ni tener contacto. ¡No tengo idea de dónde está!, ¡no estaba ahí en ese momento y no sabía lo que habían hecho!"¡Es absolutamente indignante! La Policía se la llevó de noche!", describió.La actriz agregó que su amiga fue amenazada por policías con ser enviada a prisión si no entregaba a la bebé.Según reportes del diario Independent, las autoridades que se llevaron a Gloria tenían una orden judicial, y la bebé presuntamente está en un hogar de guarda para niños del Estado, pues se considera que es lo mejor para su bienestar.El Ministerio de Asuntos y Servicios Sociales de Israel dijo que el caso está siendo manejado por múltiples dependencias, incluida la de relaciones exteriores, pues se mantienen en contacto con el departamento de servicios sociales británico, pues es donde reside la actriz."Nuestra única prioridad es el bienestar del bebé y estamos tratando de encontrar la mejor solución", compartió el Ministerio.