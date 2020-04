Actualiza Mon Laferte su estado

Escuchar Nota

“Estos días en casa no me maquillo nada, me pongo vestidos nada elegantes, por comodidad, para el calor de Tepoztlán, y me siento “biutiful”. A veces me preocupo mucho por cómo me vean, y ahora me siento en libertad.

“Hubo un tiempo en que no podía salir a la calle si no estaba maquillada, sentía mucho estrés de que me vieran fea. Gasté mucha energía y tiempo en eso, pero hoy siento que he pasado esa barrera”, contó.



“Tuvo que pasar una pandemia mundial en cuarentena para ver que me caigo bien, aunque hay días que me caigo mal”, bromeó.

En ropa cómoda, para estar en casa, y sin arreglarse con peinados, maquillaje ni perfume, al finpuede sentirse hermosa, pues ha dejado de autopresionarse por su imagen y por los estándares de belleza.Al publicar la semana pasada el sencilloen Tiempos de Pandemia, la cantautora asegura que ha comprobado el crecimiento de su amor propio, pues no necesita arreglarse por complacer a otros.“Aunque hay momentos en que tampoco me siento así, la mayoría del tiempo estoy bien conmigo. Estoy a punto de cumplir 37 años,”, compartió la chilena, en entrevista telefónica.Con los pasos que ha dado para descubrir el feminismo, la también pintora ha aprendido a desapegarse de sus autocríticas, con las cuales creció.“Sentía mucha presión de estar delgada y linda, por eso me empecé a pintar el cabello muy joven, porque me salieron canas a los 22 años.Antes de quedarse en casa por el Covid-19, la chilena tuvo un ritmo frenético de viajes, pues cantó en Viña del Mar y tuvo gira con Soda Stereo entre febrero y marzo, hizo un tour en formato acústico y hasta se presentó en el homenaje a José José en el Vive Latino, el 14 de marzo.Admite que tiene días mejores que otros y pasó de la alegría por el “descanso” a la ansiedad. La intérprete de Tu Falta de Querer confía en que cuando pueda salir lo hará con una mejor versión de sí misma.“Estuve en cinco países en una semana, fue una locura. Estuve corriendo de un lado para otro, pero ahora estoy conociendo otra parte de mi personalidad.