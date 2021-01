Actualmente en Los Ángeles una persona pierde la cada 8 minutos por Covid

Escuchar Nota

“Hacerlo le dará una capa de protección extra mientras pasamos esta oleada”, aseguró la directora al dar la recomendación.

El coronavirus no da tregua eny cada semana parece ser peor que la anterior con más muertes y nuevos casos, de acuerdo a los datos del Departamento de Salud Publica del condado.Tan solo el lunes se reportaron 12,617 nuevos contagios y 137 muertes, para un total de 12,387 fallecidos. El número es aún más alarmante cuando las autoridades afirman que actualmente en el condado de Los ÁngelesEl condado se está acercando rápidamente al millón de casos y podría llegar tan pronto como esta semana, considerando que hay un acumulado de 932,697 casos y en promedio se reportanEl nivel de propagación es tan elevado que el lunes la directora del departamento, Bárbara Ferrer recomendó el uso de tapabocas incluso al estar en casa, principalmente en aquellos hogares en los que hay personas mayores o con enfermedades crónicas y en los cuales algún miembro de la familia debe salir permanentemente a trabajar o realizar actividades esenciales.Por su parte, los hospitales de Los Ángeles siguen abarrotados y hay 7,910 pacientes de coronavirus internados, lo cual ha obligado a los servicios de emergencia de ambulancias a decidir quién es trasladado a un centro asistencial o quien no, según las posibilidades de supervivencia de cada paciente y la disponibilidad de camas de terapia intensiva.Reportes aseguran que no solo lo hospitales están repletos, sino también las morgues y las funerarias.Con información de La Opinión