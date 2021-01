Actuará Luke Evans en Pinocho versión live action de Disney+

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luke Evans formará parte de la versión live action del clásico de Disney de 1940 Pinocho, dirigida por el cineasta Robert Zemeckis y con Tom Hanks en el papel de Geppetto.



Según informó Deadline Evans, quien dio vida a Gastón en el live action de La Bella y la Bestia, forma parte del nuevo proyecto de Disney+ interpretando a El Cochero, un hombre viejo y regordete propietario de la Isla de los Juegos donde lleva a los niños que se portan mal y los convierte en burros.



El largometraje fue recientemente anunciado en el evento Disney Investor Day el pasado diciembre; se dijo ahí que Zemeckis escribirá el guion junto a Chris Weitz.



Andrew Miano y Weitz serán productores del proyecto a través de su compañía Depth of Field.



Evans aparece en el largometraje Dreamland, de Nicholas Jarecki, junto a Gary Oldman, y actualmente protagoniza The Pembrokeshire Murders, que se estrenará en Estados Unidos a través del canal BritBox el 2 de febrero.



Recientemente completó la filmación en la miniserie Nine Perfect Strangers junto a Melissa McCarthy y Nicole Kidman, y se prepara para comenzar esta primavera con Pinocho para Disney+.