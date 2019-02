Acuden familias a evento de adopción de mascotas

La nueva organización no lucrativa protectora de mascotas de esta población denominada AARC (Animal Advocacy Rescue Coalition), llevó a cabo su primera clínica de adopción en esta población para brindar un hogar a los canes rescatados de la vía pública.La clínica de adopción se llevó a cabo ayer sábado en punto de las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde y las jaulas con las mascotas que estaban disponibles para ser adoptadas fueron colocadas en el estacionamiento del comercio Petsense en el centro de esta frontera.Familias enteras acudieron para participar en esta actividad ya que se estuvo proporcionando información sobre cuidados de mascotas, recomendaciones para que sus canes puedan protegerse de las bajas temperaturas y de los repentinos cambios del clima.Algunas familias de esta población adoptaron canes que estaban en este evento, mismos que habían sido rescatados de la vía pública hace algunas semanas, a los cuales al no ser reclamados por propietarios se les busca un hogar permanente.Todos los canes que son rescatados de la vía pública son puestos en cuarentena para verificar que están bien de salud, que no son agresivos tanto hacia las personas como a otros animales, y al saber que no representan ningún peligro son puestos en adopción a la comunidad.Esta organización no lucrativa está realizando rescates de mascotas en toda la población, la mayoría son canes que son encontrados abandonados a la orilla de carreteras o que están refugiados en lotes baldíos sin comida ni protección.La comunidad respondió de manera favorable durante este evento de adopción y se espera que cada mes se lleve a cabo un evento de este tipo ya que son docenas de canes que están en el refugio de animales.