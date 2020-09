Acuerdan pruebas diarias por Covid-19 durante temporada de NFL

Escuchar Nota

“Con el ánimo de seguir adaptándonos, esperamos que la NFLPA presione para modificar y mejorar las recomendaciones --como la continuación de las pruebas diarias-- mientras avanza la campaña y hay más información disponible”, escribió Tretter en el portal del gremio la semana pasada. “Seguiremos confiando en la información científica para modificar nuestro enfoque a fin de combatir el virus. Mientras evoluciona la ciencia, evolucionaremos con ella”.



La NFL y la Asociación de Jugadores extendieron a la temporada regular la realización de las pruebas diarias de, excepto en los días de partido.Todos los jugadores y el personal del equipo que se encuentren en la primera y segunda categoría seguirán siendo sometidos a pruebas diarias, un proceso que ha funcionado relativamente bien para la liga cuando se acerca el primer encuentro de la temporada regular, el jueves en la noche en. Al no haber análisis en el día de partido, se realizará una prueba un día antes, y deberá completarse antes de que los equipos viajen.Laha recomendado a los equipos que los jugadores en la banca portar máscarillas cuando no estén en el partido durante la temporada. AP PhotoEl presidente del sindicato de jugadores de las, recientemente pidieron que continuaran las pruebas diarias.En un memorándum que enviaron a los 32 equipos, detallaron los protocolos para la siguiente temporada. Incluye la recomendación de que, aunque no es un requisito.La excepción serían, lugares en los que las mascarillas son obligatorias por las regulaciones locales.No se podrá viajar a los partidos fuera de casa el mismo día. Y sólo una persona por equipo podrá participar, con mascarilla, en el lanzamiento de la moneda para determinar quién recibe el balón primero en un partido.