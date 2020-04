Acuerdan uso obligatorio del cubrebocas en vías y espacios públicos de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Como parte de lo establecido en el Consejo Estatal de Salud, se refuerzan las medidas preventivas a fin de garantizar la seguridad y salud de las familias de la región.



Con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas establecidas para la Fase 3, conforme a los Decretos Federal y Estatal, a fin de minimizar los riesgos de contagio, se realizarán las siguientes acciones que se aplicarán de manera gradual a partir del 25 de abril.



Uso obligatorio del cubre bocas en vías y espacios públicos.



Para su cumplimiento se establece lo siguiente:



Estrategia de filtros por la ciudad para garantizar su uso.



Su uso será obligatorio para subirse al transporte público y el ingreso a los comercios esenciales; así como en todos los centros y lugares de trabajo (incluyendo giro de la construcción).



Se elaboró un protocolo sobre las recomendaciones a tomar en cuanto al uso del transporte.



Como medidas a aplicar, se consideran las siguientes:



Garantizar que las unidades no excedan su capacidad. Preferentemente que vayan al 50%.



Se realizarán inspecciones en las casetas de salida, para que estén sanitizadas las unidades.



La población no podrá hacer uso del transporte público si no porta cubre bocas.



Se limitará la movilidad de las personas permitiéndose la realización solamente de actividades esenciales.



Para su cumplimiento se establecen las siguientes medidas:



Estrategia de filtros por la ciudad. Se harán barridos en lugares públicos en conjunto con la Guardia Nacional, la policía Estatal y el Ejército Mexicano, donde se entregarán flyers informativos y se exhortará a la población a retirarse a sus hogares y cumplir las medidas de prevención establecidas.



Persona infectada con Covid-19 en vía Pública:



Conforme al Artículo 365 del Código Penal del Estado de Coahuila, si una persona confirmada como positiva con COVID - 19, no acata las medidas pertinentes para su cuidado y aislamiento y sale a la vía pública exponiendo a más personas, previa denuncia ciudadana, podrá hacerse acreedor a una sanción de hasta 3 años de prisión .



Cierre de negocios no esenciales:



A partir del lunes 27 de abril se iniciará un operativo en colaboración con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para visitar los negocios y comercios no esenciales previamente exhortados a cumplir las medidas del decreto Federal en la Fase 3.



Migrantes



Para el translado de migrantes vía la región sureste que van hacia el sur del país, el sub comité determinó que es obligatorio que exista todo un protocolo por la autoridad Federal correspondiente con las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la salud de la población y se los haga saber al municipio donde pretender entrar, de no ser así, solo se permitirá circular de paso.



Para los migrantes en vía pública, se inició con la reubicación de estas personas en coordinación con la Casa de Migrante y el Instituto Nacional de Migración.



Además de esto:



El patronato del CRIT Coahuila ofreció sus instalaciones para cualquier situación que se requiera en esta contingencia. Se valora el uso que pudiera dársele.



Este lunes 27 de abril se llevará a cabo sanitización integral de las instalaciones de la estación migrante.



El Subcomite técnico está integrado por Jaime Guerra Perez Secretario de Fomento Economico, los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla; de Arteaga, Everardo Durán Flores; de General Cepeda, Juan Salas Aguirre y de Parras De la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Eliud Aguirre Vázquez; además de funcionarios Estatales, representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de la Cruz Roja, así como de hospitales públicos y privados de la región.