Acuerdo Transpacífico será revisado por gobierno y sector industrial

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, acordó con los industriales del sector textil, fibra y vestido, revisar el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), con el fin de analizar qué perjudica a estos sectores y tomar las medidas necesarias bajo el marco de la ley."Vamos a estudiar para ver cómo afecta, en qué afecta cada sector, para poder prepararlos y que también la industria se prepare, y si tenemos que hacer algún ajuste dentro del marco legal, lo hagamos", aseveró.Aclaró que aún no sabe cuáles serían las acciones que se podrían tomar; "No sé, porque yo no soy técnico. Lo que sí sé, es que vamos a proteger en lo que podamos a la industria nacional dentro del marco legal y de los acuerdo internacionales".En ese sentido, indicó que no sabe aún qué se debe ajustar sin los argumentos que entregarán los industriales; "no sé si se tenga que cambiar o ajustarlo, pero lo vamos a revisar, y ya revisado se informará. Pero no vamos a hacer nada que sea romper las reglas de juego".Señaló que el periodo para la revisión variará dependiendo de que cada industria presente su análisis. "La industria textil, quedaron que, en dos o tres meses, pasarán el impacto. En los próximos 6 siguientes meses tenemos que cerrar".Romo indicó que en la mañana sostuvieron reuniones con Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), "quedamos de armar un plan para ver qué tenemos que hacer para que cada industria crezca más".