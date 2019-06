Acuerdo viola derechos de solicitantes de asilo: Pelosi

El acuerdo migratorio de la Casa Blanca con México viola los derechos de los solicitantes de asilo, aseguró este sábado la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien criticó al presidente Donald Trump por su política de negociar con "amenazas y rabietas".El acuerdo de administración de Trump con México viola los derechos de los solicitantes de asilo bajo la ley federal estadunidense "y no aborda las causas fundamentales de la migración centroamericana", apuntó Pelosi en una declaración publicada este sábado y citada por medios estadunidenses.La presidenta de la Cámara de Representantes criticó asimismo las tácticas de negociación usadas por Trump con México, que describió como "una amenaza imprudente para imponer tarifas a nuestro amigo cercano y vecino del sur"."Las amenazas y las rabietas no son una forma de negociar la política exterior", apuntó Pelosi, quien apuntó que con ello, Trump "ha socavado el papel de liderazgo preeminente de Estados Unidos en el mundo"."Estamos profundamente decepcionados por la expansión por parte de la administración de su fallida política de (obligar a los solicitantes de asilo a) permanecer en México, que viola los derechos de los solicitantes de asilo en virtud de la ley estadunidense y no aborda las causas fundamentales de la migración centroamericana", dijo Pelosi.La declaración fue el primer comentario de Pelosi sobre el acuerdo del viernes entre Estados Unidos y México, y luego que el presidente Trump criticara este sábado a Pelosi por la demora en el trámite legislativo sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Trump anunció el 30 de mayo que impondría un arancel progresivo de cinco a 25 por ciento todas las mercancías importadas de México a partir del 10 de junio, si el país vecino no tomaba medidas para detener el flujo de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos.El anuncio de Trump enfrentó el rechazo incluso de los republicanos en el Congreso, por su decisión de vincular la política de inmigración con el comercio, lo que hubiera perjudicado a empresas y consumidores estadunidenses.Tras el acuerdo logrado la víspera, Trump escribió en Twitter: "me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con todos los representantes de Estados Unidos y México, por trabajar tanto y tan duro para lograr nuestro acuerdo sobre inmigración".