Acuerdos con EU contradicen el T-MEC: Gustavo Madero

El senador del PAN Gustavo Madero explicó que los acuerdos entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para frenar la aplicación de aranceles va contra la esencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que dijo está "atrapado" en la Cámara de Representantes."Al tratado todavía le falta un camino que recorrer, en México es el Senado el que lo aprueba, lo suscribió el ex presidente Enrique Peña Nieto, pero queda pendiente, el que lo aprueba es el Senado"."En Estados Unidos son las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, en la Cámara de Representantes está por la mayoría de Nancy Pelosi, el acuerdo está atrapado con esta política sucesoria rumbo a elecciones 2020 en Estados Unidos y estamos ahí atorados", explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Respecto al acuerdo al que llegaron los gobiernos, señaló que el canciller Marcelo Ebrard sí prometió a los funcionarios estadunidenses que si en 45 días no hay resultados para frenar la migración, enviar la propuesta al Senado de convertir a México en un tercer país seguro."Lo que dice el canciller es que sí se comprometieron a que debe haber resultados y si no, mandar un iniciativa al Senado para convertir a México en un tercer país seguro en materia de asilo. Esto va mucho más allá del compromiso inicial del T-MEC, al principio era un tema comercial, arancelario, de cooperación, de flujo comercial libre, esto lo contradice", puntualizó.Agregó que el Marcelo Ebrard acudirá al Senado el viernes para comparecer, pero señaló que todos los que estuvieron involucrados en el acuerdo deberían hacerlo.