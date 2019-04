Acuífero sur garantiza agua para saltillenses

El alcalde Manolo Jiménez Salinas está a favor de garantizar el derecho humano al consumo del agua para todos los saltillenses por los próximos 40 años e hizo un llamado a no politizar el tema del acuífero sur y dejar a un lado los intereses económicos de particulares.Invitó a las autoridades de los municipios de Parras y General Cepeda a realizar mesas de trabajo donde esté presente personal de Conagua, teniendo como intermediario al Gobierno del Estado.“Es importante dejar a un lado los mitos, las mentiras y el conflicto de intereses que existe en todo este movimiento donde están utilizando a la gente como carne de cañón; aquí lo importante es hacer una mesa de trabajo para que se defina técnicamente qué es lo que conviene porque la Constitución es muy clara, el agua tiene como su principal objetivo el consumo humano”, dijo.“A diferencia de Parras y General Cepeda, donde hay intereses económicos y de particulares, aquí se está pidiendo que se reconozcan los derechos de este acuífero para los 900 mil saltillenses, que con el paso de los años van a pasar a ser un millón y medio y luego 2 millones, y esta agua garantiza el abasto de la gente de Saltillo por los próximos 40 años. Así como también hay que garantizar el agua de la gente de los municipios vecinos, pero el agua del pueblo, no la de los caciques”, recalcó Manolo Jiménez.“Es un tema técnico, los números no mienten, los estudios no mienten, lo responsable es dejar de politizar el tema y sentarnos para definir qué es lo que más le conviene a la Región Sureste en cuanto al acuífero sur, que se defina cuánta del agua es para Saltillo, cuánta para Parras y cuánta para General Cepeda”, dijo.