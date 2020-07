Acumula la NFL 23 bajas para el 2020

Escuchar Nota

Foxborough, Mass.- El miedo al coronavirus no anda en burro y si no, pregunten en la NFL.



La preocupación por contagiarse de Covid-19 ha llevado a 23 jugadores de 16 equipos a decidir no participar en la temporada 2020, número que podría aumentar al tener la Liga como fecha límite para tomar esta decisión el 1 de agosto.



El equipo más golpeado ayer fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues seis jugadores, entre los que destacan el linebacker Dont'a Hightower, segundo en tacleadas del equipo en 2019 con 71, y el profundo Patrick Chung, tomaron esta determinación.



Además, Marquise Goodwin, receptor de Filadelfia, avisó a las Águilas que no jugará, pues no quiere contagiar a su familia, ya que él y su esposa recién se convirtieron en padres de una niña en febrero, tras sufrir tres abortos.



Los Vaqueros de Dallas, con el esquinero Maurice Canady y el receptor abierto Stephen Guidry, y los Cuervos de Baltimore con el tacle ofensivo Andre Smith y el regresador de patadas De'Anthony Thomas, son los equipos con más de un jugador que se perderán la temporada por decisión propia.



Cabe recordar que el pasado sábado el guardia de los Jefes de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif, anunció su decisión de no jugar esta temporada para dedicarse a cuidar a los enfermos de coronavirus en su faceta de médico.





Pats mermados

Seis jugadores Patriotas prefieren quedarse con su familia.



Dont’a Hightower - linebacker

Patrick Chung - safety

Marcus Cannon - liniero

Najee Toran - liniero

Dan Vitale - fullback

Brandon Bolden - corredor