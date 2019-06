Acumula Santa Lucía 6 amparos contra obras

Un juez de Distrito y un tribunal colegiado de Circuito, ambos en Naucalpan, Estado de México, otorgaron dos suspensiones definitivas y una provisional en amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, que impugnan la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, a la par de que el nuevo aeropuerto en Santa Lucía sigue acumulando órdenes judiciales que prohiben iniciar las obras.Miguel Ángel Burguete García, juez Octavo de Distrito en el Estado de México, notificó hoy las dos suspensiones definitivas, cuyo contenido aún no ha sido publicado, pero que presumiblemente prohiben iniciar obras en Santa Lucía por tiempo indefinido, mientras no se cuente con los estudios previos requeridos a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien se encargaría del proyecto.“No se prohíbe la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuenta cuente con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes y reglamentos correspondientes”, afirmó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo CircuitoPor otro lado, las tensiones por el proyecto se desataron entre la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que Andrés Manuel López Obrador contestó a los reproches a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. por anunciar que exhibiría a quienes promueven amparos contra el proyecto, y aseguró que “entre más le impidan hablar será más claro”.“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar”, dijo el Mandatario federal, quien acusó que quienes tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están inconformes aunque la obra se está hundiendo, según un reporte de la UNAM.Sin embargo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, discrepó del Presidente y aseguró que no está de acuerdo con la opinión de que hay un bloqueo de “corruptos”, y aseguró que se trata más de trámites que deben cumplirse para empezar con las obras.“Es un procedimiento legal que existe, está planteado pero en términos de que no se hagan las obras, en tanto no haya tal o cual requisito”, expresó.Hasta ahora, hay por lo menos tres suspensiones definitivas dictadas por Jueces de Distrito, y tres provisionales concedidas por tribunales colegiados, que impiden iniciar trabajos en Santa Lucía, lo que por otra parte no es inminente, pues no existe aún proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda ni proyecto ejecutivo de la obra.