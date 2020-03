Acumulación de personas por pago de servicio de luz

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una considerable cantidad de personas se encontraba en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de hacer el pago del servicio correspondiente al bimestre pasado, pero muchos de ciudadanos que acudieron no realizaron las acciones sugeridad por la autoridad.



Cada vez son más los casos en lugares de alta concentración de personas en donde no se da seguimiento a las indicaciones aportadas por la autoridad municipal, tanto de mantener la distancia, así como de mantener los cuidados necesarios para evitar el contagio.



Además de que las sucursal de comisión no ha tomado medidas necesarias y continúa con las puertas abiertas en su totalidad para quienes acuden a realizar el pago, cuando se supone se debe dejar entrar de cinco en cinco o como lo hacen los bancos de diez en diez, puesto que el COVID19, puede presentar síntomas o molestias hasta 14 días después de contraerlo y aunque no se presenten síntomas puedes contragiar a las demás personas, por lo que es recomendable que esta dependencia haga lo propio por el bienestar de quienes acuden, así como de los empleados.