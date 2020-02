Acumulan diputados 476 faltas en año y medio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La agrupación Redes Quinto Poder aseguró hoy que en el primer año y medio de labores de la actual legislatura, en conjunto los 42 diputados locales en Nuevo León acumulan 476 faltas a comisiones y el Pleno.



En la revisión que hizo esta ONG se desprende que del total de ausencias de los legisladores, 354 corresponden a las comisiones de dictamen legislativo y 122 más al Pleno.



El estudio señala que la bancada del Morena es la que más ausencias acumula con 158, a ésta le siguen el PAN con 103 y el PRI con 93 faltas.



En top five de los diputados más faltistas aparecen la líder de la bancada independiente progresista Claudia Tapia con 52 ausencias, le siguen los morenistas Julia Espinosa de los Monteros y Ramiro González con 38 y 30 faltas, respectivamente, además de la panalista María Dolores Leal con 25 y el priista Adrián de la Garza Tijerina con 23.



Incluso, la agrupación destaca que los panistas Rosa Isela Castro y Félix Rocha son los dos únicos legisladores que no registran faltas ni a comisiones, ni al Pleno, en lo que va de la actual legislatura.



Además, cuestionaron que los legisladores están incumpliendo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo al no existir comprobantes donde estos piden ausentarse y tampoco hay registro de que las faltas estén siendo descontadas de su salario como establece la ley.