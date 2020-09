AMLO exhibe a políticos presuntamente ligados a protestas por agua en Chihuahua

Escuchar Nota

"Pero miren lo que está en el fondo. Estamos hablando de agricultores muy prósperos, de empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político.



"Esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier o el día del enfrentamiento y de la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo", señaló en conferencia.

El Presidenteafirmó que detrás de las protestas por el agua en la presa, en, hay agricultores poderosos y personajes políticos que se sienten "dueños del agua".El Mandatario presentó en conferencia una lámina en la que se señala al ex Gobernadory a dos de sus sobrinos, el también ex Mandatario estataly el ex Alcalde, a quien se le liga con la gestión de César Duarte.En la presentación también aparecen Jaime Ramírez Carrasco, Alcalde de San Francisco de Conchos, a quien se le muestra como opositor de la apertura de las presas, especialmente de La Boquilla.