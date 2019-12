Acusa AMLO que estados y municipios usaban Fonden para negociar

“La cifra que tenemos al día de hoy ya con cifras actualizadas está cercana a los mil 500 millones de pesos, al Fonden para el ejercicio de 2019 se acordaron 3 mil 644 millones de pesos, así que el remanente que existe se queda en el fideicomiso”, indicó.



“Existe un informe de la Auditoria que señala que los apoyos no los recibía la gente afectada; nosotros estamos revisando, hacemos recorridos para verificar que nada que se haya dañado quede fuera, pero que no existan obras que no hayan sido afectadas por ese fenómeno y que entren en esa declaratoria.

Los estados y municipios utilizaban el“para hacer negocio”, acusó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reportar unaque se utilizaron para atender incidencias naturales.“Se utilizaban estas declaratorias para hacer negocio, compraban miles de colchonestas, catres, cobertores que ni se usaban; se usaban hasta para las campañas, repartían láminas,, no sólo el frijol con gorgojo, también colchonetas, láminas, todo salía de estos fondos, entonces todo esto ya terminó y por eso nos rinde el presupuesto”, señaló durante la conferencia matutina de este jueves.En el Palacio Nacional, el coordinador nacional de Protección Civil,, informó que anteriormentepor los mismo, informóDerivado de la nueva política, que contempla revisiones in situ, explicó que las declaratorias se redujeron en prácticamente 300 por ciento al pasar de 157 en 2018 (127 de emergencia y 30 de desastre) a 47 en 2019 (32 de emergencia y 15 de desastre).Dicha reducción ha permitido, entre otros desastres, pasando de 14 mil 359 millones de pesos en 2018, a destinar solopara esta tarea durante 2019.León Romero aclaró que la reducción de recursos no ha significado dejar de atender las afectaciones.“Hemos logrado extraordinarios resultados, derivado de ello que hoy tengamos mil 500 de pesos autorizados por la Secretaría de Hacienda y no recursos de manera excesiva”, sostuvo.