Acusa AMLO ‘sabotaje legal’ contra Santa Lucía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un sabotaje legal en su contra por parte de sus adversarios para evitar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía."Se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal", señaló.Durante su informe en el Zócalo capitalino, el Mandatario federal mencionó que pese a la "lluvia de amparos" que han surgido en contra de la obra, los trabajos comenzarán este mes."A más tardar en este mes comenzarán los trabajos del General Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía", agregó.El pasado viernes, un juez federal de la Ciudad de México concedió una quinta suspensión definitiva que impide iniciar obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mientras no se cuente con estudios y permisos en materia ambiental.Las suspensiones definitivas pueden ser problemáticas para el Gobierno porque su duración es indefinida y, de ser confirmadas por tribunales colegiados, estarán vigentes durante todo el tiempo que tome el trámite de los juicios para determinar si fue legal la cancelación del NAIM y su reemplazo por Santa Lucía.Hasta ahora, no hay proyecto de inversión, proyecto ejecutivo ni plan maestro para este último, pero las suspensiones son en términos generales, e impiden que la Sedena inicie algún trabajo preliminar en la actual Base Aérea Militar.Las suspensiones más amplias son las que concedió el 17 de junio el Juez Octavo de Distrito en Naucalpan, Miguel Angel Burguete, pues exigen autorizaciones ambientales, salvamento arqueológico, estudios de seguridad y viabilidad aeronáutica, y estrategias de viabilidad social y política, además que prohíbe destruir o inundar las obras en Texcoco.Por otro lado, López Obrador afirmó que ya comenzó en Tabasco la construcción de la refinería de Dos Bocas y la rehabilitación de otras más en los estados del País."Se están rehabilitando las refinerías de Tula, Salamanca, Madero y Cadereyta. Ya se inició la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco", aseguró.