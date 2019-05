Acusa Ancira ‘venganza’: alistan extradición

La defensa del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, acusó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de orquestar en su contra una “vendetta” para ser detenido por una trama de corrupción que supera los 500 millones de dólares.El empresario pasó la noche en los calabozos de la Policía Nacional de Palma de Mallorca y este miércoles se le tomó declaración a través de videoconferencia, ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.Ancira llegó a las dependencias judiciales en un vehículo de la policía secreta española, custodiado por cuatro agentes, esposado. Al bajarse de la unidad, con las manos esposadas, saludó a su abogado, Ismael Oliver, y mirando a los fotógrafos que se encontraban ahí les espetó, con una sonrisa forzada: “estoy contento”.Correspondió el caso al Juzgado número Uno de la Audiencia Nacional, que preside el juez Santiago Pedraz, quien decretó prisión provisional hasta que se produzca la extradición, ante el riesgo de que se fugue, ya que había adelantado un vuelo que tenía previsto para el 5 de junio y se iba a marchar la noche del martes a Canadá.Durante la comparecencia, la Fiscalía expuso los argumentos para su detención y extradición a México, al sostener que está acusado de graves delitos de blanqueo de capitales y de grave daño patrimonial a Pemex por la compra-venta de la petroquímica Agro Nitrogenados.A su salida de las dependencias judiciales, el abogado Oliver acusó a López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido, por una mera “motivación política”.Explicó que “al señor Ancira se le acusa de que, fruto de esa compra-venta que se hizo en México, él compró unos condominios. Resulta que el señor Ancira no ha comprada nada en los últimos 10 años en México".En tanto, fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que el proceso de extradición contra Ancira puede durar alrededor de 40 días, para lo cual se hará llegar al juez español de la causa toda la información con la que se cuenta.También reconoció que hubo tensión en esta investigación, ya que los tiempos "empezaron a correr muy rápido" mientras se obtenía toda la información para configurar la acusación.En los casos judiciales iniciados de Alonso Ancira y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no existe una persecución política, se trata de procedimientos ya iniciados en el sexenio pasado, que no se podían detener, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.Recordó la trama de irregularidades relacionadas con la privatización y recompra de una planta de fertilizantes, que incluyeron sobreprecio y un crédito, que en conjunto lleva la operación a cerca de los 800 millones de dólares.En este caso, "no podíamos voltear la hoja, cerrar los casos porque en esta planta, además de que se destinó dinero público, dinero del pueblo a la compra, se autorizó un crédito de 300 millones de dólares para rehabilitarla", indicó.Cuestionado si en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo algún peso el hecho de que su titular, Santiago Nieto, hubiera tenido choques en el sexenio anterior con Lozoya, descartó que detrás de las respectivas órdenes de aprehensión hubiera algo personal.El Mandatario replicó que la investigación está en manos de la FGR "y ellos van a decidir si se ciñe o se acota a los presuntos responsables ahí señalados, o se amplía".Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reiteró que en México no hay intocables, por muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran parecer a lo largo de los meses.La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que la detención y la orden de aprehensión, se derivan de investigaciones iniciadas durante el sexenio anterior, y no significan el "Quinazo" del Gobierno del presidente López Obrador.“O sea, aquí, me dicen, ‘es que puede ser equiparable al Quinazo’. No, desde luego que no, es una investigación que ya estaba en curso”, subrayó.Sánchez cordero recordó que el exprocurador Raúl Cervantes, dijo al dejar el cargo que el expediente en mención ya estaba prácticamente completo, señal que el actual fiscal General de la República, Alejandro Gertz, continuó con la indagatoria.El senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, reclamó la intervención del Estado en AHMSA para garantizar la producción, las fuentes de empleo y preservar la economía en la región.A través de un comunicado, el secretario general de la Confederación Internacional de Trabajadores (IT) afirmó que Altos Hornos "se ha dedicado a corromper a los trabajadores y a funcionarios para violentar los derechos laborales, e imponer sindicatos patronales y a títeres como representantes gremiales, con base en amenazas, chantaje, extorsión e intimidación".La captura de Alonso Ancira, evaluó Gómez Urrutia, "es un gran mensaje que recupera la confianza y la esperanza de que de aquí en adelante todos deberán apegarse a la legalidad y respeto a la dignidad humana".El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, ya es buscado en 194 países para cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra.Lo anterior derivado de que la FGR solicitó a la nterpol la ficha roja para su búsqueda, localización y captura, confirmaron fuentes ministeriales.Lozoya obtuvo de un juez una suspensión provisional para evitar ser detenido por el momento; sin embargo, si uno de los delitos que le imputan está catalogado como grave, la garantía no es efectiva.La suspensión para evitar la captura durará hasta el 4 de junio, fecha que fijó el juez para que en audiencia defina si concede el amparo en definitiva.Al exfuncionario se le acusa de los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y provocar graves daños patrimoniales a Pemex.En la defensa de su cliente, el abogado Javier Coello Trejo está dispuesto a todo, incluso a citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto.“Citaría hasta el presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó”, dijo.El litigante aseguró que todavía desconoce los cargos que se le imputan a su defendido por la compra de la empresa chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz.“Necesito ver de qué se le acusa, conocer y entonces plantearía una defensa y aclararíamos punto por punto las cosas, pero también exigiremos que quienes manejaron Pemex después, expliquen punto por punto y también los Consejeros de Administración, yo sé que suena fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar.“… Tengo conocimiento de que mi cliente no firmó ese contrato y para una operación de esa magnitud el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tenía que haber estado enterado".Aparte de Peña Nieto, señaló que también buscaría citar a los exsecretarios de Hacienda, Energía y Economía, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, respectivamente.Además del exdirector de Pemex, algunos de sus familiares y amigos solicitaron amparo en contra de posibles órdenes de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos la madre del ex funcionario, Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya y su hermano, Juan Jesús Javier Lozoya Austin.De acuerdo con las listas de acuerdos del juzgado sexto de distrito en materia de amparo, solicitaron la protección de la justicia federal en contra de mandatos librados por la juez María Elena Cardona Ramos, Francisco Javier Serafin Villalobos, socio mayoritario de las empresas Klarhes y Jaddina Inmobiliaria, y de la compañía APO Consultoría.Otro de los solicitantes de amparo fue Rodrigo Arteaga Santoy, secretario particular de Emilio Lozoya. (Con información de Agencia Reforma/Forbes/Expansión)