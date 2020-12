Acusa Bronco a AMLO de mentir sobre pruebas COVID

Escuchar Nota

"Desde principio el Insabi determinó una cantidad que ya la dijo el doctor De la O y ha sido mínima, nos han llegado a 20 ó 25 mil pruebas y nosotros hemos comprado casi 250 mil", reclamó Rodríguez.



"El Presidente siempre miente en sus Mañaneras, sería bueno que me eche una llamada el Presidente, qué le cuesta llamarme y decirme: 'oye, Jaime, ¿qué se ocupa?'.



"Pa qué me lo manda decir por las mañaneras, si les llamamos y no contestan, esa es la verdad".

"Le quiero decir al ciudadano que no habrá riesgo", dijo el Bronco, "decidimos diferir pago de proveedores para que al doctor De la O no le falte ninguna prueba de los días que faltan de este año, ya el otro año es otro año y otras condiciones".



El Gobernadorde mentir al asegurar que habrá pruebas suficientes para detectar Covid-19 en la Entidad, pues afirmaron que sólo han enviado unas 25 mil en lo que va de la pandemia.Durante la rueda de prensa de actualización de cifras del virus, el Mandatario estatal cuestionó a la gestión federal morenista alegando que ni siquiera les toman las llamadas cuando se trata de solicitarles apoyos para la pandemia.Rodríguez aseguró que están haciendo esfuerzos para que no falten pruebas en el Estado.Durante la conferencia de prensa diaria de López Obrador, éste prometió hoy que no le faltarán pruebas contra Covid a Nuevo León, luego de la queja del Gobernador de que no tienen recursos para estos exámenes y dejarán de pagar proveedores en lo que resta del año.