Acusa California de nuevo al líder de La Luz del Mundo

Los Ángeles.- California acusó el miércoles al líder de una iglesia mexicana de violación de menores y trata de personas, meses después de que un tribunal desestimó los cargos previos por errores procesales.



Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, fue acusado de tres docenas de delitos graves. Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, también fueron imputadas.



La fiscalía sostiene que los tres cometieron delitos sexuales y produjeron pornografía infantil con cinco mujeres y niñas que formaban parte de la congregación. Los supuestos delitos ocurrieron entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles, según las autoridades.



García es el líder espiritual de La Luz del Mundo, una iglesia cristiana evangélica con sede en Guadalajara, México, fundada por su abuelo y que dice tener cinco millones de seguidores en todo el mundo.



García y Ocampo ya estaban detenidos en Los Ángeles mientras la fiscalía decidía sobre una nueva acusación. García tiene de nuevo una fianza de 50 millones de dólares, y Ocampo de 25, mientras que Oaxaca sigue libre bajo fianza, explicó la oficina del fiscal general de California.



Los mensajes enviados a sus abogados pidiendo comentarios no recibieron respuesta inmediata, pero García ya negó en el pasado haber cometido delito alguno.



En abril, una corte de apelaciones ordenó a la Corte Superior de Los Ángeles que desestimase los cargos contra García, señalando que la audiencia preliminar no se celebró en el plazo debido y que él no había renunciado a su derecho a una.



Su vista se demoró en varias ocasiones, en algunos casos porque los fiscales no habían entregado las evidencias a la defensa.



En los nuevos cargos se acusa a García y Ocampo de cometer un acto lascivo a una niña de 15 años. García tocó a la menor en su oficina, apuntaron las autoridades.



Los dos están acusados de violar y de practicar sexo oral forzado con una segunda niña. Los tres están acusados de sexo oral forzado con una tercera menor. García fue inculpado además por violar supuestamente a otros dos. Ocampo participó en una violación, dijeron las autoridades.



Oaxaca está acusada de dos cargos por cópula forzada e ilegal con una menor.



Entre otras acusaciones, Ocampo está acusada de hacer que algunos miembros de la iglesia le enviasen fotos explícitas o posasen para imágenes explícitas destinadas a García. Según la fiscalía, en un caso, Ocampo le pidió a un grupo de niñas menores de edad que se sacasen la ropa y se tocasen de forma sexual entre ellas para mandarle fotografías a García.



Se les dijo que “si iban en contra de algún deseo del ‘Apóstol’, iban en contra" de Dios, según el escrito de la acusación.



Los cargos incluyen tráfico de personas por buscar un menor para participar en un acto lascivo, conspiración para trata de personas para producir pornografía infantil, producción de pornografía infantil, extorsión de las víctimas y relaciones sexuales ilegales.



Una cuarta persona, Azalea Rangel Melendez, que fue acusada antes de violación y sexo oral forzado, está prófuga de la justicia.



En febrero, una mujer del sur de California presentó una demanda federal contra la iglesia y García. Afirmó que García, de 50 años, y su padre abusaron sexualmente de ella durante 18 años, desde que tenía 12, manipulando pasajes bíblicos para convencerla de que su maltrato era en realidad un regalo de Dios.