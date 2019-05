Acusa Conacyt distorsión sobre apoyos

El reclamo de los expertos que laboran en los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt, y el de las sociedades científicas que solicitan recursos, están marcados por la distorsión mediática y de ciertas entidades, aseguró María Elena Álvarez-Buylla.Al comparecer este martes ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la directora general del Conacyt rechazó que los CPI estén en riesgo a causa de la Ley General de Austeridad Republicana y el Memorándum firmado por el Ejecutivo federal el 3 de mayo, como manifestaron científicos e investigadores a través de una misiva firmada por más de 3 mil especialistas."Amén de toda la distorsión, que ha generado un ruido que habitualmente no es congruente con la realidad, quisiera decirles con el Conacyt tiene asignados en el PEF 5 mil 814 millones 928 mil 931 pesos para apoyar los CPI", detalló la bióloga ante siete senadores de dicha comisión, y algunos legisladores más invitados al encuentro.En todo caso, continuó la funcionaria, en varios de estos centros se han detectado irregularidades como gastos excesivos y déficits presupuestales."Quince de estos CPI tenían una serie de problemas o faltas de formalidad en la contratación de su personal, y había un agravio previo que no corresponde a esta Administración."En el Infotec nos encontramos con un déficit de cerca de mil millones de pesos, con causales que todavía se están transparentando. En suma de los otros 15 centros, tenemos un déficit de 176.5 millones de pesos, una flota de automóviles en renta que llega casi a los 900 automóviles, un gasto excesivo en gasolina, y en otros gastos de operación", puntualizó Álvarez-Buylla.Ante los cuestionamientos coincidentes de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, la funcionaria subrayó que es falso que el Instituto Mora deba cesar al 40 por ciento de sus trabajadores eventuales, contratados por concepto de honorarios, como manifestaron los propios empleados del Instituto en un comunicado emitido el 25 de mayo."Al margen de toda la distorsión que se ha difundido en los medios, por ejemplo, el Instituto Mora no está en riesgo, no está en riesgo ninguno de estos CPI. En el Instituto Mora no se van a despedir al 40 por ciento de sus investigadores, esto es una barbaridad."Está en riesgo el apoyo para 40 por ciento de una nómina por honorarios que ha ido engordando, y, sin embargo, las funciones sustantivas que tienen que hacer los CPI y el propio Conacyt va pasando a estos pagos en honorarios a despachos, al famoso outsourcing", expuso, ejemplificando que el organismo que ella dirige otorgaba 350 millones de pesos anualmente a entidades privadas con este fin.Álvarez-Buylla expresó ante los legisladores el discurso que la ha acompañado a lo largo de los primeros seis meses de su gestión, en el que expone que impulsan en el Conacyt una reestructuración con perspectiva de ciencia pública comprometida con la sociedad y el ambiente.Tras enlistar los cinco ejes de su administración, entre los que están los Programas Nacionales Estratégicos, y destacar que en estos meses han destinado 800 millones de pesos en apoyo a la ciencia básica, el Senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín cuestionó por qué, en cambio, no había recursos para apoyar a los 12 jóvenes a los que el cineasta mexicano Guillermo del Toro pagó el viaje a Sudáfrica para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas."En el caso de las olimpiadas, ha habido también una gran, gran distorsión", apuntó la bióloga. "El Conacyt ha ya transferido a la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que ha sido parte de la instigación de esta distorsión, presupuestos importantes de varios millones de pesos."Estos presupuestos le alcanzan a esta sociedad y a otras sociedades y academias, como la Academia Mexicana de Ciencias -que recibió ya de parte de Conacyt más de 20 millones de pesos-, con creces para apoyar a los programas que tienen a su cargo y a mucho más".De acuerdo con la funcionaria, a partir de ahora comenzarán un proceso para que las academias y sociedades científicas transparenten el apoyo que reciben de parte de Conacyt."Hasta ahora ha sido bastante oscuro. Esto ha permitido que generen distorsiones y que manipulen la opinión pública de una manera muy penosa, pero a partir de ahora les vamos a pedir que sean completamente transparentes y que no nos pidan más recursos diciéndonos que ellos tienen muchos gastos para esto y para aquello, mientras que reclaman más recursos para pagarle el viaje a los niños."Que prioricen a los niños", dijo.Finalmente, inquirida por el senador Eduardo Murat, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, acerca de por qué la actual Administración federal parece desdeñar la ciencia, Álvarez-Buylla aseguró que esto no es así, pese a que el sector haya sufrido un recorte de poco más de 2 mil millones de pesos."El señor Presidente tiene claridad plena de la importancia de la ciencia y la tecnología en el País."Le puedo asegurar, y a todos los presentes y al público en general, que el señor Presidente no tiene un desdén por la ciencia y su importancia, sino todo lo contrario. Y si no, no hubiera puesto a una científica, por primera vez, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología", concluyó.El comedor del Conacyt no es fifí ni costará 15 millones de pesos anuales, sostuvo la titular del organismo, María Elena Álvarez-Buylla."Los invito a todos a comer al comedor, que es muy austero, pero es de buenísima calidad. Es comida pertinente culturalmente con maíz nativo, sin glifosatos, sin transgénico, y cumpliendo lo que dice la Constitución: tenemos que tener todo mexicano el derecho a la alimentación sana", sostuvo la funcionaria ante los medios, al término de su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado."Si una institución va a ofrecer alimentos a sus trabajadores, pues tiene que asegurarse, sobre todo como científicos que sabemos cuán importante es la alimentación para la salud, tiene que ser alimentación saludable. Eso es lo que se está ofreciendo".La bióloga aseguró que se trata de un derecho adquirido de los trabajadores, y que está subvencionado para que los que perciben un salario menor paguen menos por los alimentos, ejemplificando que un empleado de base puede pagar menos de 30 pesos por una comida, y menos de 20 por un desayuno."Es decir, no estamos pagando más, no es fifí, no es un lujo, para nada. Es lo que debería ser en todo comedor institucional", indicó.A decir suyo, los términos de la licitación fueron muy estrictos y varias empresas se presentaron, pero al final sólo una cumplió con los requisitos, como contar con un nutriólogo y evitar el uso de plásticos para servir la comida.La bióloga señaló que la inversión anual de este comedor dependerá de los usuarios, pero que las estimaciones no superan los 6 millones de pesos."Estamos estimando que, en total, cuando más, al final del año estaremos gastando alrededor de 6 millones de pesos en este compromiso que tiene ya el Conacyt con los trabajadores".