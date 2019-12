Acusa defensa de Rosario N ‘estrategia sucia’

Abogados de @Rosario_Robles_ revelan “estrategia sucia para limitar el margen de acción de la defensa #Comunicadodeprensa pic.twitter.com/ejQpg3E58x — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 8, 2019

La defensa de la extitular de la(Sedesol), acusó la existencia de una campaña sucia en contra de su defendida, al darse a conocer una supuesta negación a una solicitud de amparo contra las medidas cautelares, interpuesta por la propia exfuncionaria.A través de un comunicado, la defensa conformada por los despachos, aclararon que el medio de defensa no fue presentado por el equipo legal de Robles Berlanga, ni por ella misma.Asimismo, expresan que, al no haber sido solicitado por ninguno de los interesados, el amparo referido no será ratificado por Rosario Robles ni su equipo, y, por lo tanto, carece de validez legal, aunque ya fue rechazado por el juez Antonio González García.El equipo legal de la extitular de Sedatu y Sedesol dijo desconocer quién sea el promovente de dicho medio de defensa, y que puede tratarse de una estrategia “para limitar el margen de acción de la defensa”.Por lo queque se ha armado contra Rosario N, sumándose “a la presentación de una licencia falsa para justificar la absurda prisión preventiva, a la actuación imparcial del juez imparcial del juez Felipe de Jesús Delgadillo, a la promoción de un juicio político sin argumentos, a la venganza promovida desde algunas esferas del gobierno, entre otras ilegalidades”.