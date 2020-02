Acusa Delgado a INE de desafiar a Cámara

Escuchar Nota

"Vamos a votar en la Cámara de Diputados una controversia constitucional por esta acción que hizo el INE de modificar sus salarios. No les gustó los salarios que aprobamos en el decreto de Presupuesto de Egresos y ellos en su manual de percepciones se incrementaron, para ganar más que el Presidente de la República.



"Es un acto donde el INE está desafiando un decreto de la Cámara de Diputados, por eso nosotros nos vamos a inconformar ante la Corte por esta acción que realizó el INE, que ha permitido que se amparen más de 100 funcionarios", señaló Delgado en entrevista.

"Entonces, no es algo en contra del INE, no tenemos absolutamente nada en contra de ellos, simplemente actuamos de manera responsable ante un acto que desde nuestro punto de vista está violentando la disposición exclusiva de la Cámara de Diputados".



"Creo que sí fue un poco desaseado que se haga antes, ante esta perspectiva, sobre todo porque ellos (los consejeros) han demostrado muchas dudas, creo infundadas, sobre el proceso que vamos a seguir en la Cámara de Diputados para elegir a los nuevos consejeros", expuso en entrevista.



"Nosotros vamos por consejeros que tengan una gran integridad, profesionalismo, experiencia, honestidad, que tengan una convicción democrática profunda y que también les guste ser servidores públicos en la austeridad republicana", aseguró.

"Hay que llamar a la calma al INE. Vamos a actuar de manera muy responsable políticamente en la Cámara de Diputados en este proceso de selección de consejeros".



"Al torcer la ley con la designación de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva, el Instituto Nacional Electoral se destruye a sí mismo", dijo.



"Dicen defender al INE y para hacerlo aplican trampas legaloides. Dicen defender al INE porque afirman de manera irresponsable que la 4T lo quiere destruir. Y para evitarlo el mismo árbitro rompe las reglas del juego", remarcó la diputada de Morena.

