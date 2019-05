Acusa FGE-Veracruz traición de jueces

La Fiscalía de Veracruz afirmó que es una traición que una Juez de Control haya otorgado la prisión domiciliaria al ex Fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo y otros dos ex funcionarios de esa institución, que fueron beneficiados con la misma medida cautelar."Hoy es un día alarmante para los veracruzanos. Las sentencias dictadas en relación a otorgar prisión domiciliaria a tres ex funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado, representan una traición a la justicia que exigen los veracruzanos", expuso la Fiscalía que encabeza Jorge Winckler.Este miércoles, la jueza Mónica Segovia determinó otorgar al ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, el beneficio de la prisión domiciliaria, para continuar un proceso en su contra por desaparición de personas.Este mismo día también fue dictada la prisión domiciliaria del ex director de Servicios Periciales de la FGE."Resulta inquietante que se pase por alto el Código Nacional de Procedimientos Penales que específica que la prisión domiciliaria se otorgará cuando el acusado sea mayor de 70 años o se le compruebe una enfermedad grave o terminal, por lo que el Consejo de la Judicatura del Estado debe tomar cartas en el asunto sobre el actuar de la jueza", observó la Fiscalía.Luis Ángel Bravo fue detenido en junio de 2018 por su presunta participación en delitos relacionados con la desaparición de personas."Los delitos de los que se le acusa han lastimado de manera permanente a las familias veracruzanas. Es lacerante para todo Veracruz, que este ex funcionario ligado al ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy pueda gozar de seguir un proceso jurídico en la comodidad de su hogar, mientras cientos de desaparecidos durante su gestión como Fiscal, siguen sin volver a casa", reclamó.