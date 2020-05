Acusa Gobernador de BC a Coparmex de influir en fallo de Corte

Escuchar Nota

"La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex. Sus operadores estuvieron operando (sic) desde el principio, eso lo sabemos, ustedes vieron cómo se expresaron, son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico".



"Hubo intereses políticos obviamente, era más aceptable para ellos, imagínate un Ministro que vote en contra, iban a decir automáticamente 'oye, este ya lo maicearon, entonces se protegieron ellos (Ministros), vieron que era más aceptable, por las expresiones de la cúpula de la derecha típicamente en contra de un Gobierno de Morena", subrayó.



"Yo creo que piensan que esto es un golpe al partido, pero lo único que hacen es revivir a la gente de Baja California, en su gran mayoría la que votó por mí, votó por Gobernador de tiempo completo, no parcial", destacó.



"Nunca les ha interesado el norte, legislan para ellos y quieren que todo mundo se alinee, sabiendo que hay diferentes maneras de vivir, es un gran problema de identidad con el centro, el centro no sabe, pretenden saber cómo vivimos pero no", lamentó.



"Yo creo que (al calificar de fraude la reforma) se sobreexcedió el presidente (de la Corte), al decir que el Congreso había cometido fraude, porque para hacer una aseveración como esa hay que tener las pruebas, yo creo que habló del hígado, él siempre estuvo en contra y los otros se guiaron por su comportamiento".



"Pero eso no nos iba a intimidar a nosotros, nosotros íbamos a seguir adelante si considerábamos que teníamos la razón", expuso.

"Si es necesario (pediría licencia), yo estaba peleando más tiempo por la gubernatura para complementar el programa de gobierno, no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar", sostuvo.



"Esté o no esté de acuerdo yo en la decisión de la Suprema Corte, se va a acatar", dijo, "es el órgano supremo de autoridad, y así dictaminaron, esperaba ganar obviamente, no estoy de acuerdo pero lo acepto".



influyó en la decisión de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que votaran a favor de dos años de su gobierno y no de cinco, como establecía la reforma del Congreso de Baja California.Ejemplificó que una de las empresas más grandes de Baja California no paga agua, igual que algunos hoteles.no le había llamado hasta las 15:30 horas --tiempo local--, Bonilla aseguró que no le extraña, pues el Mandatario federal siempre se mantuvo al margen de esta situación.Al centro del País no le ha interesado nunca lo que pasa en los estados del norte, aseguró."Por eso nosotros buscamos cómo legislar para el beneficio de los bajacalifornianos", añadió, "todos los estados son libres y soberanos, tienen su Congreso, eso no lo entienden en el centro, creen que somos soldaditos".El Mandatario cuestionó los señalamientos realizados durante la discusión de la Suprema Corte.Bonilla explicó que sí consideraría pedir licencia para ayudar al candidato o candidata en la campaña de 2021.De cualquier forma, el Gobernador indicó que va a respetar la decisión de la SCJN.Aseveró que la decisión sí modificará el curso de gobierno, puesto que había proyectos a corto, mediano y largo plazo, aunque ya se cumplió con más de la mitad de sus promesas de campaña.