Acusa IP insuficientes apoyos del Ejecutivo

Saltillo, Coah.- ¡¿Cuál es el aliciente, qué es lo que están modificando? No están haciendo nada extraordinario, es lo mismo. A quién quieren engañar!”, dijo el empresario José Musa de León, al criticar el anuncio del IMSS respecto al mecanismo que activó el IMSS de pagar hasta el 80% de las cuotas patronales diferidas a 12 y hasta 24 meses pero a una tasa de interés superior a la banca.



“No es nada nuevo”, y explicó que la ley ya establece que cuando el empresario tiene una necesidad por la que no puede cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales, le exime el 20% del adeudo para negociar el plazo de hasta 24 meses, pero con un costo financiero por encima del 20%, que cualquier institución bancaria, puede establecerlo con una tasa menor.



Los trabajadores se van a paro técnico a partir de convenios donde aceptan una disminución del ingreso, sin embargo, el Seguro Social expone esa posibilidad de crédito que ya está previsto en la ley y que no representa un gran beneficio.



“No es ningún aliciente, seguir con la nómina de nuestros trabajadores sin que estén trabajando, aun cuando la empresa a la que se provee está parada; debería considerarse la condonación de la cuota obrero-patronal, con descuentos, o bien diferirlo a plazos pero con tasas de interés más baja”, explicó Musa de León.



“No nos están ayudando a nada… si hubiera intención de ayudar a las Mipymes, se diferiría la cuota al 100% como lo estábamos pidiendo y sin costo”, dijo Eduardo Dávila, presidente de la Canaco Saltillo.



Los comerciantes a nivel nacional, plantearon el diferimiento de dichas cuotas desde hace unas semanas, pero en otro esquema, donde la alternativa proponía hasta el 100% de las cuotas en plazos de 10 años y con un periodo de gracia.



“Tiene un costo mucho más alto del que tiene el financiamiento de la banca comercial; si el costo del dinero actual es del 6% anual, por qué nos lo están poniendo al 20%, no nos están ayudando a nada, buscamos un mecanismo de ayuda real”, dijo el líder comercial.



Por su parte, el hotelero Héctor Dávila, consideró que aunque se observa un poco la disponibilidad del instituto, pagar el 22% de interés anual es un poco caro.



“Es una aspirina, pequeñita, una ventana que puede abrir más caminos hacia la negociación y fortalecer el camino empresarial”, sostuvo.







Paralizado el comercio



Mientras que se han endurecido las medidas a partir de los diferentes órdenes de Gobierno, ya son hasta 80% de los comercios en Saltillo que se encuentran cerrados de forma temporal, cuyos trabajadores en su mayoría han hecho negociaciones con sus trabajadores respecto su ingreso.



La Canaco desatcó que la mayoría de los negocios no están preparadas para hacer frente a una contingencia como la de la actualidad, lo que pone en riesgo a cientos de miles de empleos.