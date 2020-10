Acusa Javier Corral campaña de intimidación de Sánchez Cordero

Escuchar Nota

"Es muy penoso que toda esta campaña de intimidación y amenazas se esté produciendo desde la Secretaría de Gobernación, que estuvo ausente durante todo el conflicto y en las últimas semanas ya se apareció, pero para llevar a cabo una estrategia de intimidación y tratar de asustar a los productores", expresó el panista medios de comunicación en una gira de trabajo por el Municipio de Jiménez, en el sur del Estado.



"Es grave que lo haga la titular de la Secretaría de Gobernación, es muy penoso que lo haga una ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si con algo debiera estar comprometida es con la Constitución y con la ley".



"Queremos una negociación seria, transparente, formal, basada en un diálogo respetuoso y digno, pero no quieren hacer ninguna propuesta formal", indicó.



"Tenemos un gran acuerdo los productores y el Gobierno del Estado; a cualquier mesa que se construya para el tema del conflicto del agua, estamos dispuestos inmediatamente a concurrir, pero vamos a ir juntos".



o mesa de trabajo que se decida de manera formal.Sin embargo, recalcó,strong>o que está haciendo el Gobierno federal, a través de medidas que consideró de franca amenaza e intimidación a algunos productores, es tratar de irlos llamando individualmente a la Ciudad de México para dividir al movimiento y sembrar el miedo entre los demás compañeros.Reiteró que la Administración estatal no permitirá que con instrumentos de, en el sentido de que así no se van a resolver los problemas porque los productores de Chihuahua no pueden ser sentados en ninguna mesa de negociación en calidad de delincuentes, ni el Gobierno del Estado acusado de incitador o de conspirador.