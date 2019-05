Acusa la defensa de Lozoya sanción ilegal

La inhabilitación de 10 años contra Emilio Lozoya es ilegal y tiene una falla esencial de origen porque la Secretaría de la Función Pública no es competente para sancionar faltas administrativas graves, afirmó su abogado, Javier Coello Trejo, en un posicionamiento.La defensa del exdirector general de Petróleos Mexicanos indicó que el procedimiento legal debió ser turnado por la SFP al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ya que es la autoridad que sí tiene atribuciones para castigar este tipo de conductas.El abogado refiere, en particular, que la Contraloría federal fundamenta su sanción en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y este último señala que la SFP solo debe substanciar el procedimiento administrativo y turnarlo al tribunal para su resolución.De acuerdo con el litigante, la SFP dice “amañadamente” que Lozoya está confundido en cuanto a la aplicación de la ley, pues el TFJA se declaró incompetente y por eso la SFP siguió conociendo del caso, hasta resolverlo.Sobre la conducta que le imputan a su cliente, explica que la SFP se basó en una “supuesta” omisión de Lozoya, consistente en no haber informado de una cuenta de inversión a nombre de su mamá.