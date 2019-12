Acusa México uso de drones en Embajada

"La Embajada se permite comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia que, en caso de que tales actos y omisiones continúen, el Estado mexicano se reservará el derecho a emprender las acciones jurídicas y políticas ante organismos y tribunales internacionales que se estimen necesarias para hacer valer", manifestó la representación mexicana en Bolivia.

El Gobierno de México acusó la utilización de drones para sobrevolarTras dos días de haber denunciado un asedio por parte de elementos de seguridad bolivianas a las sedes diplomáticas mexicanas, ladio a conocer que el Gobierno mexicano envió una nota diplomática el 23 de diciembre a Bolivia por la situación.Asimismo, difundió una nota de seguimiento de parte de la Embajada de México al Gobierno interino de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, enviada este 24 de diciembre.En el documento, la representación mexicana indicó que ha identificado que aparatos electrónicos no tripulados, comúnmente destinado a la vigilancia y monitoreo mediante la transmisión y grabación de imágenes y sonido, sobrevuelan frecuentemente las sedes diplomáticas, lo cual es una intromisión a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas "Pacto de Bogotá" de 1948.Esto, denunció la Embajada, aunado a una vigilancia excesiva alrededor de los locales diplomáticos que ha incrementado durante los meses de noviembre y diciembre.En la nota de seguimiento, el Gobierno mexicano amagó con acudir a organismos y tribunales internacionales de continuar la presencia de los drones y los elementos de seguridad en las inmediaciones de la Embajada y la Residencia.más que proteger las sedes y el personal diplomáticos, intimidan a dicho personal y perturban la tranquilidad y dignidad de la Embajada de México.Criticó que a pesar del envío de la nota diplomática, en el transcurso de las últimas horas, el personal diplomático percibe que ha incrementado la presencia de elementos de seguridad y aparatos electrónicos en las inmediaciones de la Embajada y la Residencia., desde el pasado 10 de noviembre, cuando tras un golpe de Estado, Morales renunció a la Presidencia de Bolivia.el pasado 26 de noviembre por el Gobierno interino de Bolivia.Además de Quintana, están resguardados el ex Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz; el ex Procurador General, Héctor Arce; el ex Ministro de Defensa, Javier Zavaleta; la ex Ministra de Cultura, Wilma Alanoca; el ex Ministro de Minería, Félix César Navarro; el ex Viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Dorado; el ex director de la Agencia Digital, Nicolás Laguna; y el ex Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Vásquez.