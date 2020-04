Acusa Morena aumento de dieta a diputados

Escuchar Nota

"Morena no participará en dicha sesión (de la Junta) debido a que no se ha llegado a un acuerdo sobre los lineamientos de operación de las sesiones virtuales", abundó Ávila.



"Y no se ha contemplado la discusión para agilizar la aportación de 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso para infraestructura hospitalaria ante la emergencia sanitaria por Covid-19.



"Nuestra decisión de retirarnos de la Jucopo fue porque se circuló un acuerdo que no nos fue enviado para su revisión".

"Es absolutamente falso lo que ha dicho Morena que mañana se discutirá el incremento de sueldos y salarios a trabajadores, diputados personal de honorarios y estructura del Congreso de la Ciudad de México".



"Mañana solamente nos concentremos en esos dos temas".

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, acusó que la Junta de Coordinación Política del Congreso local planea incrementar las dietas de los diputados locales.Este martes, la diputada afirmó en un comunicado que la Junta, que encabeza el panista Mauricio Tabe, tiene previsto aprobar un acuerdo que también contempla subir los salarios de funcionarios de la legislatura y anticipó que su bancada no participará en la reunión."La presidencia de la Jucopo en el Congreso de la Ciudad de México ha convocado a sesionar virtualmente este 1 de abril para someter a consideración un incremento salarial a trabajadores de honorarios, de estructura y mandos medios, donde están incluidos diputados", señaló Ávila en el comunicado."Sin embargo, aclaró, dicho aumento no se planteó en el Presupuesto ni se ajustaron los tabuladores para ello".Desde ayer, Ávila y el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, afirmaron que dejarán de participar en las reuniones de la Junta luego de que se divulgó un proyecto para adjudicar contratos sin licitación que ambos diputados dijeron desconocer.Asimismo, la diputada también señaló que la sesión que estaba prevista para el jueves 2 de abril de esta semana no se realizará.El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, negó que haya convocado a reunión para discutir algún incremento salarial o de dietas a diputados.En un video que difundió esta noche, el panista externó que la intención de la reunión se reduce a discutir si se realizará la sesión del 2 de abril, ante la epidemia de Covid-19, y para hablar sobre los procesos de adquisiciones.Debido a que diputados de Morena son mayoría en el Congreso, de no presentarse los coordinadores Martha Ávila y José Luis Rodríguez a la Junta virtual no tendría validez ningún acuerdo que tomaran el resto de las bancadas.