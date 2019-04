Acusa que hombre quiso robar a su hijo

Una madre de familia denunció el intento de robo de su hijo en la colonia Morelos, y aseguró que fue auxiliada por un muchacho que pasaba por el sitio.Afirmó que el joven la llevó a interponer la denuncia, pero las autoridades no se la recibieron porque no presentó pruebas.La mujer, que prefirió el anonimato por el miedo y la paranoia que le generó el incidente, contó que el miércoles fue a la casa de su expareja para ver a su hijo menor, percatándose de que la seguía un vehículo.“Me di cuenta que una camioneta me seguía (color blanco), al llegar a visitar a mi hijo perdí de vista la camioneta, por lo que salimos a jugar, cuál fue mi estúpida ignorancia que estuvieron a punto de llevárselo, ¡querían robármelo!”, contó.El intento de robo presuntamente sucedió en la calle 22 de la colonia Morelos, a plena luz del día, y del sujeto que intentaba arrebatarle a su hijo recuerda que vestía de modo formal. En ese momento ella y su niño comenzaron a gritar, pero nadie acudió en su ayuda.“Luchamos solos, el uno y el otro, hasta que un chico rapero nos ayudó al ver la situación”, recordó la mujer.