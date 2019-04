Acusa sindicato persecución en ISSSTE

Tras pedir el reconocimiento como un nuevo sindicato en el ISSSTE, trabajadores de esa institución denunciaron persecución por parte del director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, por la formación de la agrupación.En conferencia de prensa, Rubén Alvarado Manríquez, electo como secretario general del Sindicato Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE, acusó que Ramírez Pineda trató de impedir que se conformara la agrupación."Empezamos con 65 trabajadores y ahora somos más de mil en 15 estados, pero hemos sufrido la persecución, el ataque discriminatorio de Luis Antonio Ramírez Pineda", aseguró en conferencia de prensa en Cámara de Diputados, acompañado de trabajadores y legisladores de Morena.Señaló que los trabajadores han buscado una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para decirle que no todos los funcionarios del Gobierno federal siguen los lineamientos de su Administración.Uno de los que se "maquillan", dijo, es el director del ISSSTE, porque apoya al sindicato del ISSSTE encabezado por Luis Miguel Victoria.Se quejó que por 59 años tal sindicato ha sido parte de las estructuras del PRI y que por eso está afiliado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)."Los trabajadores no somos propiedad del PRI", exclamó.La diputada de Morena Rosario Merlín apoyó la creación del nuevo sindicato y aseguró que no será propiedad de ningún partido, como ha sucedido con el priismo.Exigió al magistrado Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que otorgue la toma de nota a la agrupación recién creada en el ISSSTE.