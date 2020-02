Acusa SNTE intento de intervención

Escuchar Nota

"No podemos compartir su intención de intervenir en la vida de nuestra organización sindical, al pretender imponer condiciones que sólo corresponden a esta organización, en el marco de su autonomía" expuso.



"No vamos a permitir que ningún órgano externo al Sindicato pretenda organizar nuestras elecciones, porque somos capaces -así lo hemos demostrado- de hacer nuestros relevos, nuestros cambios de dirigentes, con transparencia, con respeto a la democracia, con respeto a la voluntad de los trabajadores", agregó.

"No se hizo sobre las rodillas, ni es una ocurrencia", sostuvo.



"No a capricho de quienes todavía añoran el pasado y sintieron este Sindicato como un patrimonio personal o de familia. Este Sindicato es de todos los trabajadores de la educación, no es de alguien en particular", refirió,

, acusó que existen intentos de injerencia a la democracia de la organización, y remarcó que sólo corresponde a los agremiados organizar los procesos de elección de sus dirigentes., haya reprobado en redes sociales el reglamento y procesos avalados por el SNTE para realizar elecciones de cargos de dirigencias, y diputados del PT hayan presentado ayer un punto de acuerdo en el que exhortan al sindicato a modificar su estatuto y reglamento., el líder del magisterio dijo que el Sindicato es respetuoso de las instituciones y de los poderes federales y locales.Sin embargo, dijo, no aceptará intromisión alguna en la vida interna de la organización, "como intentan tres legisladores, al promover en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo sobre temas que sólo competen al SNTE".Cepeda refirió que el reglamento, mediante el cual se regirá la elección de directivas seccionales, fue analizado, discutido y aprobado en dos sesiones de Consejo Nacional del SNTE, con facultades estatutarias para ello.Refirió que la intención es fortalecer la vida interna del sindicato, así como la legalidad y legitimidad de los órganos de gobierno sindical, y resaltó que tiene pleno fundamento legal y estatutario.Adelantó que en este mes se aplicará por primera vez el Reglamento en la elección de dirigencia de las secciones 31 de Tlaxcala y 21 de Nuevo León.En los siguientes meses, detalló, seguirán los procesos en las secciones donde se haya vencido el tiempo de los actuales comités seccionales y en ese orden continuará la renovación.Advirtió que no cederán ni aceptarán presiones de grupos, personas o familias que se enquistaron en la dirección del Sindicato por más de dos décadas y que hoy simulan un discurso democrático para volver a controlar los órganos de dirección.Señaló que son grupos, a los que no les interesa la representación sindical, ni los derechos de los trabajadores; sino el usufructo de las cuotas sindicales y el control político de la organización.Aseguró que nunca más habrá un cacicazgo en el SNTE, "menos aún, bajo el gobierno democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador".