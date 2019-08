Acusa Tamaulipas a Federación por crisis migratoria

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que advirtió de la crisis de los migrantes que se registraría a nivel nacional, luego de la política de la administración federal para alentar su arribo al País.Lo anterior, luego que por medio de una carta dirigida hoy al Subsecretario de Derechos Humanos, de la Segob, Alejandro Encinas, el Mandatario le respondió a los señalamientos que le hizo ayer de sumarse al discurso discriminatorio y racista en el mundo sobre el tema migratorio.García Cabeza de Vaca precisó que durante una reunión de la Conago con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó los riesgos "de la errática política que el Gobierno federal ha implementado y en particular las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos con el gobierno de Estados Unidos".Dijo que advirtió al Gobierno de la República de que sin una red de protección y medidas integrales de atención, muchos migrantes acabarían en manos de las organizaciones criminales y de las bandas de trata de personas, así como de los abusos, la violencia y de las drogas en una espiral aún más grave de exclusión y vulnerabilidad."Expresé mi preocupación de ver a migrantes extorsionados o abandonados por las propias autoridades federales, como está sucediendo en Tamaulipas y Nuevo León", aseveró."Advertí que la política de puertas abiertas, con la que inició este gobierno, había alentado la crisis migratoria que hoy rentabilizan políticamente los supremacistas"."También, que usar la Guardia Nacional para perseguir a migrantes traería enormes costos sociales y potenciales violaciones a los derechos humanos, esos derechos que usted en razón de su encargo le deberían preocupar de manera especial", agregó.Encinas en entrevista acusó ayer al panista de alentar el discurso antiinmigrante que se extendió en todo el mundo, promovido por las fuerzas conservadores de la derecha de Europa, de los Estados Unidos y de algunas autoridades locales."Pues hay que ver el discurso particular, el más reciente, del Presidente municipal de Tijuana, no hay que ir más lejos, o el discurso del gobernador de Tamaulipas, quien señala que no va a permitir la presencia de migrantes en el estado", mencionó el Subsecretario."Yo creo que hay que tener claridad de que la autoridad no puede incurrir en ese tipo de prácticas y por el contrario tenemos que garantizar el respeto pleno a los derechos de los migrantes".En respuesta al Subsecretario, a través de la carta que le dirigió, el Mandatario tamaulipeco puntualizó que quiere suponer que sus palabras se deben "a un error de información"."Aunque debo confesar, hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración sobre todo en materia migratoria", dijo el Gobernador.Las diferencias por el tema migratorio entre la federación y el estado iniciaron el pasado 3 de julio, luego de que tras una reunión en esta capital, Tamaulipas rechazó recibir a los retornados de Estados Unidos que esperan el trámite de la visa humanitaria y se instale en la entidad un albergue, como proponía el Gobierno de la República.En un Twitter de hoy la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), que preside García Cabeza de Vaca, respaldó su postura en torno al tema migratorio."México requiere una política migratoria integral, que honre la ley y los derechos humanos, ni incentivar ni criminalizar la migración. Dentro del Pacto Federal, defenderemos la libertad y soberanía de las entidades", publicó la GOAN.