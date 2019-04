Acusan a Amazon, Fox y GM de evasión fiscal

A raíz de un informe de Fortune 500, donde se reveló que grandes compañías no pagaron 79 mil millones de dólares en 2018, el tema se ha vuelto agenda de los candidatos presidenciales, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quienes ya criticaron que grandes contribuyentes no están pagando lo que corresponde al fisco.De acuerdo con el New York Times, Amazon, que está abriendo un centro en un centro comercial abandonado de Akron y que empleará a 500 personas, se ha convertido en un pretexto para la evasión de impuestos; el año pasado tuvo una tasa impositiva efectiva por debajo de cero (que recibió un reembolso) sobre ingresos de 10.8 mil millones de dólares.Durante décadas, las empresas rentables han podido evitar los impuestos corporativos. Pero la lista de los que pagaron cero casi se duplicó el año pasado como resultado de las disposiciones en el proyecto de ley de impuestos del Presidente Trump para 2017, que expandieron las exenciones fiscales corporativas y redujeron la tasa impositiva sobre los ingresos corporativos.“Amazon, Netflix y docenas de grandes corporaciones, como resultado de la ley de impuestos de Trump, no pagan nada en los impuestos federales”, dijo Sanders la semana pasada durante un evento al estilo de un ayuntamiento en Fox News. “Creo que eso es una desgracia”.Según Bernie Sanders (si él gana la presidencia), esas corporaciones pagarían un nuevo impuesto del siete por ciento por cada dólar sobre las ganancias de 100 millones de dólares que ganan en cualquier parte del mundo y estimó que el nuevo impuesto se aplicaría a aproximadamente mil 200 compañías y recaudaría un billón de dólares.Es decir, Amazon habría pagado 698 millones de dólares, en lugar de $ 0 en impuestos federales para 2018. En una declaración, la compañía dijo que “pagamos todos los impuestos que debemos pagar en los Estados Unidos y en todos los países donde operamos”.General Motors, una de las compañías en la lista de cero impuestos, recientemente dejó inactiva una gran planta cerca de Youngstown que produjo el Chevrolet Cruze, una decisión que ayudó a aumentar el precio de las acciones de la compañía incluso como G.M. no pagó impuestos federales sobre 4.32 mil millones de dólares en ingresos.Goodyear, que llegó a la lista de los 60 al no pagar impuestos federales a las ganancias corporativas, emplea a 64 mil personas en todo el mundo, pero sólo tres mil de ellos permanecen aquí, principalmente en la sede de la compañía.