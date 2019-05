Acusan a ‘Cabrito’ Arellano de violación; va al Topo

El Ministerio Público acusó hoy de violación al ex futbolista Jesús Arellano.Arellano se limitó a escuchar la imputación y no la respondió.Sus defensores particulares pidieron tiempo a la Jueza de Control, Aída Aracely Reyes, para presentar pruebas a favor.La juzgadora programó audiencia para el jueves, día en que resolverá si lo vincula o no a proceso.Los abogados salieron acompañados de la esposa, hermano y papá de Arellano, sin conceder entrevista.A Arellano se le acusó de agredir sexualmente en el 2017 a una sobrina, de 19 años.Desde entonces se mantuvo prófugo hasta ayer a las 11:00 horas, cuando agentes ministeriales lo detuvieron con una orden de aprehensión en su casa en Cumbres Oro.