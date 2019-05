Acusan a candidato de gastar más de 50 mdp en campaña

Más de 50 millones de pesos habría gastado en su campaña electoral José Ramón Enríquez Herrera, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Durango, rebasando por mucho el tope que se tiene, afirmó hoy Luis Enrique Benítez Ojeda, dirigente estatal del PRI."No sólo ya rebasó el tope de 19 millones, lleva gastado más de lo doble, más de 50 millones, sino que además no comprueba el origen de esos recursos, porque teniendo el MC, que es un partido pequeñito, apenas 2 millones de financiamiento público", señaló."Y de acuerdo con la ley no podría tener un financiamiento privado mayor al público, lo máximo que podía aspirar ese partido es otros 2 millones privados, para dar 4 millones, para 22 municipios en donde está compitiendo el MC y sólo en la capital han gastado 50 millones de pesos".Benítez Ojeda señaló que no obstante las denuncias que han presentado por el gasto excesivo que está haciendo Enríquez Herrera, la autoridad hasta el momento no ha hecho nada.Mencionó que basta con ver el gasto que ha tenido el Alcalde de Durango con licencia que busca la reelección abanderando al MC, tanto en redes sociales, en la publicidad que ha pagado, en desayunos y comidas que ha ofrecido o en las presentaciones de grupos musicales en los cierres de campañas que ha tenido."También en las pantallas tipo Led que instala en todos sus eventos, de los cerca de 100 espectaculares colocados en la ciudad, en las bardas, en las banderas y calcas que está tapizadas de la ciudad", añadió."De los mismos brigadistas, de las camisetas, ha sido un despliegue de logística, incluso las cirugías que él ha hecho como oftalmólogo tienen una cuantificación, porque es candidato y es un gasto o como el autobús que rentó que anduvo circulando por la ciudad o los 15 vehículos que con pantallas Led estuvo en las colonias promocionándose".El PRI, indicó el dirigente, ha estado dando seguimiento a través de despacho, del tipo de publicidad y los lugares en donde se ha hecho por parte de Enríquez Herrera, quien aún ganando la elección si se le comprueba que excedió el tope podría anularse.