Acusan a ‘Capitana Marvel’ de ser ‘anti hombres’

Madres. Hombres poniendo la queja que Captain Marvel es "anti-hombre" mencionando que Nick Fury aparece lavando los platos :O



Tiene que ser parodia. Por fa que sea parodia. https://t.co/i6hL064qwn — Ophelia Pastrana ⚧ (@OphCourse) 10 de marzo de 2019

Si bien el éxito de Capitana Marvel en taquilla es indiscutible —recaudó 455 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana—, en algunos sitios web y en redes sociales, la película protagonizada por Brie Larson es acusada de ser "anti hombres".Las críticas contra este filme comenzaron hace mucho tiempo atrás, cuando Marvel anunció que sería su primera película protagonizada por una mujer. Sin embargo, en las últimas semanas, algunos fans se han quejado de los mensajes feministas que la protagonista lanza durante la película.En el sitio web Cosmic Book News, por ejemplo, Matt McGloin publicó una "reseña" en la que afirma que "la película está cargada de escenas anti hombres"."La película se esfuerza por subrayar e incluir el odio a lo masculino, que resulta completamente innecesario y forzado", dice la reseña. "Lo entiendo, la película está destinada a mostrar el lado femenino de las cosas, pero el mensaje general es demasiado obvio, que los hombres son malos y no valen nada. ¿Qué tipo de mensaje está enviando Disney a las niñas?"La reseña, que hace hincapié en que Fury "es mostrado lavando platos", ha sido objeto de burlas en redes sociales.En Rotten Tomatoes, Capitana Marvel tiene una calificación de 80% entre la crítica especializada. En contraste, la audiencia la califica con un 59%.En el sitio pueden leerse comentarios que critican lo que ellos llaman el "odio a los hombres blancos"."Cuando Brie dio ese discurso anti hombres blancos perdí el interés en esta película", dice uno de los comentarios. "¿Por qué debería pagar por ver a una mujer que odia a los hombres blancos? Ella puede revolcarse en su propia vida repleta de odio"."Me hubiera gustado que la actriz principal no hubiera mencionado su desagrado por los hombres blancos", señala otro. "Un completo desvío. No gracias".